ساعت شنی هستهای: تلاش روسیه برای تمدید مهلت مکانیسم ماشه
با نزدیک شدن به مهلت انقضای «مکانیسم ماشه» در ماه اکتبر، تروئیکای اروپایی ایران را تهدید کرده است که در صورت عدم پیشرفت در محدودسازی برنامه هستهای خود، این مکانیسم را برای بازگرداندن خودکار تحریمهای سازمان ملل فعال خواهد کرد. سه کشور اروپایی حاضر در برجام اعلام کردهاند که در صورت همکاری ایران با بازرسان آژانس، تعیین و تکلیف ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، و بازگشت تهران به میز مذاکره با واشینگتن بر سر برنامه هستهایش، آمادهاند تا مهلت انقضای مکانیسم ماشه را تمدید کنند. همزمان، روسیه با ارائه پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت، خواستار تمدید مکانیسم ماشه، بدون هرگونه پیش شرطی شده است. در همین زمینه ارزیابی بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشینگتن، را دربارهٔ شانس به نتیجه رسیدن پیشنویس قطعنامه روسیه در شورای امنیت پرسیدیم.
