بریتانیا، فرانسه و آلمان روند ۳۰ روزه‌ای را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، موسوم به سازو کار ماشه، آغاز کردند. با فعال شدن این سازوکار، دارایی‌های ایران در خارج از کشور دوباره مسدود خواهد شد، جمهوری اسلامی اجازه معاملات تسلیحاتی نخواهد داشت و هرگونه توسۀ برنامۀ موشکی بالستیکی با مجازات مواجه خواهد شد. این اقدامات در کنار سایر تحریم‌ها، اقتصاد متزلزل ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. اما در مرحله اول سازوکار حل اختلاف در برجام، طرف‌های شرکت‌کننده چه تلاشی انجام می‌دهند؟ این پرسش را با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در میان گذاشتیم.