شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۲:۴۶

چرا برای خامنه‌ای «مقابله با دشمن» مهم‌تر از منافع ملی است؟

چرا برای خامنه‌ای «مقابله با دشمن» مهم‌تر از منافع ملی است؟
چرا برای خامنه‌ای «مقابله با دشمن» مهم‌تر از منافع ملی است؟

با وجود آن‌که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در مکانیسم ماشه می‌تواند محدودیت‌ها و فشارهای تازه‌ای در حوزه‌های مالی، بانکی و نظامی بر ایران وارد کند، چرا رهبر جمهوری اسلامی پیشنهادهای کشورهای اروپایی را رد کرد و همچنان بر سیاست مقاومت و رویکرد بی‌اعتمادی به غرب پافشاری می‌کند؟ پاسخ این پرسش را از رضا علیجانی، تحلیل‌گر مسائل ایران در فرانسه، می‌شنویم.

