با وجود آن‌که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در مکانیسم ماشه می‌تواند محدودیت‌ها و فشارهای تازه‌ای در حوزه‌های مالی، بانکی و نظامی بر ایران وارد کند، چرا رهبر جمهوری اسلامی پیشنهادهای کشورهای اروپایی را رد کرد و همچنان بر سیاست مقاومت و رویکرد بی‌اعتمادی به غرب پافشاری می‌کند؟ پاسخ این پرسش را از رضا علیجانی، تحلیل‌گر مسائل ایران در فرانسه، می‌شنویم.