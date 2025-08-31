لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۴:۵۴

یوزپلنگ ایرانی همچنان برای زندگی می‌دود

نهم شهریور هر سال روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی‌ است؛ یکی از گونه‌های در معرض انقراض فلات ایران که روزگاری در دشت‌های وسیعی از غرب آسیا تا هند پراکنده بود. حالا تنها تعداد اندکی از این‌ گونۀ کمیاب در مناطق حفاظت‌‌شده‌ای همچون دشت سمنان، منطقه توران و بخش‌هایی از خراسان شمالی دیده شده است؛ گونه‌‌ای زیبا که در این سال‌ها بارها از خطر انقراض آن شنیده‌ایم. پروژۀ حافظت از یوزپلنگ ایرانی به کجا رسیده و وضعیت اکنون چگونه است؟

