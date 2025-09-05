لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۲:۵۶
داونپورت: ترامپ در شرایط کنونی ضرورتی برای دیپلماسی با ایران احساس نمی‌کند
کلسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلع‌سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشینگتن، می‌گوید اگر کشورهای اروپایی می‌خواهند از آغاز روند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» برای پیشبرد دیپلماسی با ایران استفاده کنند، باید برای ایجاد حس فوریت سیاسی در ایالات متحده اقدامات بیشتری انجام دهند. خانم داونپورت همچنین در این گفت‌وگو که با رادیو فردا انجام داده، می‌گوید: بازگرداندن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و دسترسی آن‌ها به سایت‌های هسته‌ای یک مسئله حیاتی در بحران کنونی است. او معتقد است که مسئله غنی‌سازی در ایران یک نقطه اختلاف مهم بین ایران و ایالات متحده باقی خواهد ماند و بهتر است دو طرف در روزها و هفته‌های آینده برای دستیابی به توافقی موفقی تلاش کنند.

