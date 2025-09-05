ظهور دوبارهٔ بابک زنجانی در اقتصاد ایران همراه با رویارویی با بانک مرکزی
بابک زنجانی، تاجر شناختهشدهای که سالها پیش به اتهام فساد اقتصادی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده بود، اکنون آزاد است و بار دیگر با ورود به تجارت، نام او در صدر خبرها قرار گرفته است. چند ماه پیش مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت، بابک زنجانی از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد.
