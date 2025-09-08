انجمن جایزهٔ صلح «آخن» در آلمان امسال جایزهٔ صلح خود را به خبرنامهٔ دانشگاه امیرکبیر اهدا کرد. این انجمن، خبرنامهٔ امیرکبیر را نمونه‌ای از «تعامل جامعهٔ مدنی علیه ظلم، خشونت و ارعاب سیاسی» توصیف کرده است. در گفت‌وگو با علی رمضانی، سردبیر خبرنامهٔ امیرکبیر، دربارهٔ این جایزه از او پرسیدیم.