دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۶:۰۵

انجمن جایزهٔ صلح «آخن» در آلمان امسال جایزهٔ صلح خود را به خبرنامهٔ دانشگاه امیرکبیر اهدا کرد. این انجمن، خبرنامهٔ امیرکبیر را نمونه‌ای از «تعامل جامعهٔ مدنی علیه ظلم، خشونت و ارعاب سیاسی» توصیف کرده است. در گفت‌وگو با علی رمضانی، سردبیر خبرنامهٔ امیرکبیر، دربارهٔ این جایزه از او پرسیدیم.

