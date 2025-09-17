لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۶:۳۳

پیمان‌های ابراهیم؛ نگاهی به سرنوشت یک توافق در سایهٔ جنگ غزه

پیمان‌های ابراهیم؛ نگاهی به سرنوشت یک توافق در سایهٔ جنگ غزه
پیمان‌های ابراهیم؛ نگاهی به سرنوشت یک توافق در سایهٔ جنگ غزه

پیمان‌های ابراهیم که درست پنج سال پیش به عنوان نقطه عطفی در روابط اسرائیل و برخی کشورهای عربی معرفی شد، امروز در سایهٔ جنگ غزه و تحولات پرشتاب خاورمیانه با آینده‌ای مبهم روبه‌روشده است. پیمان‌های ابراهیم در نخستین گام، در ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، بین اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی در کاخ سفید با میانجی‌گری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به امضا رسید. آیا این پیمان‌ها با هدف صلح و ثبات در منطقه پایه‌گذاری شد یا بیشتر برپایهٔ منافع سیاسی و مقطعی دولت‌ها شکل گرفت؟ در سالگرد امضای این پیمان، در گفت‌وگو با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جرج واشینگتن، نخست از او دربارهٔ سرنوشت این پیمان و چشم‌انداز آیندهٔ روابط اسرائیل و جهان عرب پرسیدیم.

