پیمان‌های ابراهیم که درست پنج سال پیش به عنوان نقطه عطفی در روابط اسرائیل و برخی کشورهای عربی معرفی شد، امروز در سایهٔ جنگ غزه و تحولات پرشتاب خاورمیانه با آینده‌ای مبهم روبه‌روشده است. پیمان‌های ابراهیم در نخستین گام، در ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، بین اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی در کاخ سفید با میانجی‌گری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به امضا رسید. آیا این پیمان‌ها با هدف صلح و ثبات در منطقه پایه‌گذاری شد یا بیشتر برپایهٔ منافع سیاسی و مقطعی دولت‌ها شکل گرفت؟ در سالگرد امضای این پیمان، در گفت‌وگو با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جرج واشینگتن، نخست از او دربارهٔ سرنوشت این پیمان و چشم‌انداز آیندهٔ روابط اسرائیل و جهان عرب پرسیدیم.