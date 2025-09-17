زندگی و آثار ثمینه باغچهبان در گفتوگو با شهلا شفیق، جامعهشناس
ثمینه باغچهبان، نویسنده و از چهرههای تأثیرگذار در آموزش و پرورش ناشنوایان در ایران، در ۹۷ سالگی درگذشت. او سالها در حوزه آموزش کودکان کمشنوا و ناشنوا فعالیت کرد و از بنیانگذاران مؤسسات آموزشی و فرهنگی در این زمینه بود. دربارهٔ زندگی و آثار ثمینه باغچهبان، با شهلا شفیق، نویسنده و جامعهشناس، و از دوستان او گفتوگو کردهایم.
