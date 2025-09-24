رایان روث به جرم تلاش برای ترور ترامپ در زمین گلف محکوم شد

هیئت منصفه فدرال در آمریکا روز سهشنبه مردی را که به تلاش برای ترور دونالد ترامپ در زمین گلف او در فلوریدا متهم بود، مجرم شناخت.
رایان روث، ۵۹ ساله از هاوایی، به اتهام تلاش برای ترور نامزد ریاستجمهوری، حمله به مأمور فدرال و جرایم مرتبط با سلاح گرم محکوم شد و احتمال دارد به حبس ابد محکوم شود. صدور حکم برای ۱۸ دسامبر تعیین شده است.
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که روث پس از اعلام حکم، تلاش کرد با خودکار به گردن خود ضربه بزند اما مأموران او را مهار کردند. وی خود در دادگاه از خود دفاع میکرد.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از دادستان کل و دادستانهای وزارت دادگستری بابت این محکومیت قدردانی کرد و گفت: «این مردی شرور با نیتی شرور بود و او را گرفتند.»
روث سپتامبر ۲۰۲۴ بازداشت شد، زمانی که مأمور سرویس مخفی در نزدیکی زمین گلف ترامپ لوله یک سلاح را در میان بوتهها مشاهده کرد. از مخفیگاه او یک قبضه سلاح کلاشنیکف مجهز به دوربین و خشاب پر کشف شد.
نارضایتی دونالد ترامپ از بازگشت جیمی کیمل به آنتن
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، همزمان با بازگشت برنامه جیمی کیمل، کمدین آمریکایی، به آنتن پس از یک هفته تعلیق، به شدت به او و شبکه ایبیسی حمله کرد. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال تهدید کرد که «ایبیسی را دوباره به چالش خواهد کشید».
ترامپ پیشتر با شکایتهای حقوقی مشابه از شبکههای تلویزیونی به توافقهای چند میلیون دلاری رسیده بود.
جیمی کیمل یک کمدین و مجری تلویزیونی آمریکایی است که از سال ۲۰۰۳ برنامه شبانهی «Jimmy Kimmel Live!» را در شبکه ایبیسی اجرا میکند. او به خاطر طنز سیاسی و انتقادهای تند از سیاستمداران، بهویژه دونالد ترامپ، شناخته میشود.
تعلیق یکهفتهای برنامه او پس از اظهاراتش درباره قتل چارلی کرک، کنشگر راستگرای آمریکایی، رخ داد. کیمل ازجمله گفته بود «گروه مگا» (هواداران ترامپ) از موضوع این قتل برای منافع سیاسی خود بهرهبرداری میکنند. بخشی از این سخنان او با واکنش تند محافظهکاران، فشار برخی ایستگاههای تلویزیونی محلی و حتی تهدید کمیسیون ارتباطات فدرال روبهرو شد و باعث شد دیزنی و ایبیسی موقتاً پخش برنامه را متوقف کنند.
جیمی کیمل روز سهشنبه اول مهر، پس از تعلیق موقت ششروزه به آنتن بازگشت و در بازگشتش، ضمن دفاع از طنز سیاسی، انتقاد کرده است که تلاش برای ساکت کردن کمدینها «ضدآمریکایی» است.
در حالی که دیزنی و ایبیسی تصمیم به بازگرداندن برنامه گرفتند، چندین ایستگاه وابسته به شبکههای نکساستار و سینکلر اعلام کردند که همچنان آن را پخش نخواهند کرد.