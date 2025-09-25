سئوال مستندسازان: مینا مشهدی مهدی چرا بازداشت شده است؟

مینا مشهدی مهدی، فیلمساز، بازیگر و تدوین‌گری است که در روزهای پایانی تیرماه امسال، در موج بازداشت‌های بعد از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، بازداشت شد و بعد از حدود یک ماه بی‌خبری به زندان زنان قرچک ورامین منتقل شد. اما همچنان دلیل بازداشت و اتهامش نامشخص است. بازداشت و حبس او به سئوالی برای جامعه هنری ایران تبدیل شده است. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.