کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند که از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران وحشت‌زده شده‌اند. آن‌ها اعلام کردند که در ۹ ماهه سال ۲۰۲۵، بیش از هزار تن در ایران اعدام شده‌اند. شیرین عبادی اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و ساکن لندن در این زمینه با برنامهٔ خبری «ایستگاه ۱۹» رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.