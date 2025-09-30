.
شیرین عبادی: جمهوری اسلامی تا زمانی که مستقر است مجازات اعدام را لغو نمیکند
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند که از افزایش چشمگیر تعداد اعدامها در ایران وحشتزده شدهاند. آنها اعلام کردند که در ۹ ماهه سال ۲۰۲۵، بیش از هزار تن در ایران اعدام شدهاند. شیرین عبادی اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و ساکن لندن در این زمینه با برنامهٔ خبری «ایستگاه ۱۹» رادیو فردا گفتوگو کرده است.
از همین مجموعه
-
-
-
مهر ۰۵, ۱۴۰۴
رابطۀ رافائل گروسی با جمهوری اسلامی؛ از عشق تا نفرت
-
-
-
مهر ۰۴, ۱۴۰۴
در زندان قرچک چه میگذرد؟ گفتوگو با نسرین ستوده