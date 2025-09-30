لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۲۲

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

شیرین عبادی: جمهوری اسلامی تا زمانی که مستقر است مجازات اعدام را لغو نمی‌کند

شیرین عبادی: جمهوری اسلامی تا زمانی که مستقر است مجازات اعدام را لغو نمی‌کند
Embed
شیرین عبادی: جمهوری اسلامی تا زمانی که مستقر است مجازات اعدام را لغو نمی‌کند

No media source currently available

0:00 0:06:41 0:00
لینک مستقیم

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند که از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران وحشت‌زده شده‌اند. آن‌ها اعلام کردند که در ۹ ماهه سال ۲۰۲۵، بیش از هزار تن در ایران اعدام شده‌اند. شیرین عبادی اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و ساکن لندن در این زمینه با برنامهٔ خبری «ایستگاه ۱۹» رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG