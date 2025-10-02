.
قبول مشروط «سیافتی» توسط ایران چه معنایی دارد؟
همزمان با صدور دستورالعمل تعیین سقف گردش مالی سالانه مشتریان بانکی، مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحهٔ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی) را به صورت مشروط تأیید کرد. مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریمها در موسسهٔ مطالعات اقتصاد بینالملل وین، در گفتوگو با برنامهٔ رادیویی ساعت ۱۴ رادیو فردا میگوید، دستورالعمل بانک مرکزی در مرحلهٔ نخست بیشتر میتواند راهی برای کنترل شهروندان از فرار مالیاتی باشد تا مبارزه با پولشویی. همزمانی انتشار خبر دستورالعمل بانک مرکزی و قبول مشروط سیافتی چه معنایی دارد و آیا این تأیید مشروط تردیدهای تازهای ایجاد نمیکند؟
