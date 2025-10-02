لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۰۱

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

قبول مشروط «سی‌اف‌تی» توسط ایران چه معنایی دارد؟

قبول مشروط «سی‌اف‌تی» توسط ایران چه معنایی دارد؟
Embed
قبول مشروط «سی‌اف‌تی» توسط ایران چه معنایی دارد؟

No media source currently available

0:00 0:06:10 0:00
لینک مستقیم

همزمان با صدور دستورالعمل تعیین سقف گردش مالی سالانه مشتریان بانکی، مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحهٔ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) را به صورت مشروط تأیید کرد. مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در موسسهٔ مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین، در گفت‌وگو با برنامهٔ رادیویی ساعت ۱۴ رادیو فردا می‌گوید، دستورالعمل بانک مرکزی در مرحلهٔ نخست بیشتر می‌تواند راهی برای کنترل شهروندان از فرار مالیاتی باشد تا مبارزه با پولشویی. همزمانی انتشار خبر دستورالعمل بانک مرکزی و قبول مشروط سی‌اف‌تی چه معنایی دارد و آیا این تأیید مشروط تردیدهای تازه‌ای ایجاد نمی‌کند؟

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG