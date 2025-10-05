تظاهرات اعتراضی در گرجستان؛ نیروهای امنیتی رهبران اعتراضات را بازداشت کردند

تظاهرات اعتراضی در تفلیس، پایتخت گرجستان، به درگیری مقابل کاخ ریاست‌جمهوری انجامید و پلیس ضد شورش از اسپری فلفل و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن معترضان استفاده و حداقل پنج نفر از رهبران تظاهرات مخالفان را بازداشت کرد.

روز شنبه ۱۲ مهر انتخابات محلی و شهرداری‌ها در گرجستان در جریان بود، اما بیشتر احزاب مخالف دولت که از حدود یک سال پیش تظاهرات بی‌وقفه‌ای را پی گرفته‌اند، این انتخابات را تحریم کرده و به جای آن یک تظاهرات بزرگ را ساماندهی کردند.

هزاران معترض گرجی بعد‌ازظهر شنبه به خیابان‌ها آمدند. این راهپیمایی ابتدا در خیابان اصلی پایتخت به صورت آرام در حال برگزاری بود، اما با تاریک شدن هوا، گروهی از معترضان به سمت کاخ‌ ریاست‌جمهوری رفتند و یکی از حصارهای مقابل آن را شکستند و درگیری با نیروهای امنیتی آغاز شد.

در ادامه این درگیری، نیروهای ضدشورش در خیابان اصلی نیز به مقابله با معترضان پرداختند و از جمله گاز اشک‌آور شلیک کردند.

سالومه زورابیشویلی، رئیس‌جمهور سابق گرجستان که مخالف حزب حاکم «رؤیای گرجی» است و پیش از این اعتراضات مسالمت‌آمیزی را علیه حکومت رهبری کرده، گفت که با هرگونه خشونت مخالف است و دولت را به «صحنه‌سازیِ» حمله به کاخ ریاست‌جمهوری برای بی‌اعتبار کردن مخالفان متهم کرد.

در مقابل، ایراکلی کوباخیدزه، نخست‌وزیر، گفت تلاش برای «سرنگونی» دولت شکست خورده است و کسانی که در آن شرکت کرده‌اند، «به‌شدت مجازات خواهند شد».

در حالی که ناآرامی در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری هنوز در جریان بود، نیروهای امنیتی برگزارکنندگان گردهمایی روز شنبه از جمله پاتا بورچولادزه، خواننده سرشناس اپرا، را دستگیر کردند. این هنرمند و فعال سیاسی روز شنبه از نیروهای امنیتی خواسته بود به صدای مردم گوش دهند و چهره‌های ارشد حزب رؤیای گرجی را بازداشت کنند.

بنا بر تصاویر منتشرشده، ده‌ها معترض نیز در جریان سرکوب اعتراضات زخمی شدند، وزارت کشور نیز از مجروح شدن ۲۱ نیروی امنیتی خبر داد.

در غیاب مخالفان که بسیاری از رهبران آن‌ها پیشتر زندانی شده‌اند، حزب حاکم می‌گوید در انتخابات همه شهرداری‌ها پیروز شده است. مخالفان این حزب را به تقلب انتخاباتی در سال گذشته متهم می‌کنند و یکی از جرقه‌های این جنبش اعتراضی تعلیق مذاکرات با اتحادیه اروپا برای پیوستن گرجستان به این اتحادیه بود.

اگرچه تظاهرات خیابانی در ماه‌های اخیر در مقیاسی بسیار کوچک‌تر برگزار می‌شد، اما فضای سیاسی گرجستان بسیار ملتهب گزارش می‌شود و مقام‌های اروپایی دربارۀ روندی که دولت به سمت اقتدارگرایی طی می‌کند، هشدار داده‌اند.