قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حکم ۲۵ سال زندان برای رویا ثابت، شهروند بهایی مقیم امارات متحده عربی، را تأیید کرد. خانم ثابت که از سال ۲۰۰۰ در امارات اقامت داشت، دی‌ماه ۱۴۰۲ برای مراقبت از والدین سالمند خود به شیراز بازگشت. او تنها سه هفته پس از ورود، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. این شهروند بهایی پس از چند ماه بازجویی و تحمل حبس انفرادی با وثیقه‌ٔ هشت میلیارد تومانی آزاد شد. دادگاه بدوی، خانم ثابت را به اتهاماتی چون «همکاری با نهادهای اسرائیلی»، «تشکیل گروه علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» در مجموع به ۲۵ سال حبس محکوم کرد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال زندان از این حکم به عنوان حکم قطعی برای او قابل اجرا خواهد بود. محمدعلی روحانیان، همسر این متهم، در گفت‌وگو با برنامهٔ ساعت ۱۴ رادیو فردا در این‌باره می‌گوید.