وکیل جیمز بیدین: «با پخش اعتراف اجباری میخواهند دادگاه را منحرف کنند»
رضا شفاخواه، وکیل امیرحسین موسوی در تهران، در گفتوگو با رادیو فردا، ادعاها و اتهامات مطرح شده در ویدئوی پخش شده از اعترافهای اجباری موکلش توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی را رد کرد. آقای شفاخواه گفت: موکلش صرفا به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده است و فیلم تقطیع شده که در صداوسیما پخش شده، نقض حقوق قانونی و انسانی موکلش و نشانهٔ بارز پروندهسازی علیه او است. شامگاه دوشنبه، صداوسیما با پخش ویدئویی از اعتراف اجباری امیرحسین موسوی، او را به «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل» متهم کرد. امیرحسین موسوی، با نام کاربری «جیمز بیدین» در شبکههای اجتماعی فعالیت میکرد.
مهر ۱۶, ۱۴۰۴
