لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ تهران ۱۰:۴۹

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

فریبا عادلخواه: دادگاه دو شهروند فرانسوی محاکمهٔ کافکایی است

فریبا عادلخواه: دادگاه دو شهروند فرانسوی محاکمهٔ کافکایی است
Embed
فریبا عادلخواه: دادگاه دو شهروند فرانسوی محاکمهٔ کافکایی است

No media source currently available

0:00 0:07:02 0:00
لینک مستقیم

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر اعلام کرد که برای دو تبعه فرانسوی بازداشت‌شده در ایران به اتهام جاسوسی برای «سرویس اطلاعاتی فرانسه» و اسرائیل احکام سنگین زندان صادر شده است. در گفت‌وگو با فریبا عادلخواه، مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی پاریس، از او درباره زمینه‌ صدور این احکام سنگین و تجربه خود او از روند بازداشت شهروندان دوتابعیتی در ایران پرسیده‌ایم. خانم عادلخواه، که تابعیت ایرانی-فرانسوی دارد، خرداد سال ۱۳۹۸ در سفر به ایران بازداشت و به اتهامات امنیتی به پنج سال زندان محکوم شد. او بهمن ۱۴۰۱ از زندان اوین آزاد شد، اما نهایتاً مهرماه ۱۴۰۲ موفق شد از ایران خارج شود و به فرانسه برگردد.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG