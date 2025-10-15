فریبا عادلخواه: دادگاه دو شهروند فرانسوی محاکمهٔ کافکایی است

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر اعلام کرد که برای دو تبعه فرانسوی بازداشت‌شده در ایران به اتهام جاسوسی برای «سرویس اطلاعاتی فرانسه» و اسرائیل احکام سنگین زندان صادر شده است. در گفت‌وگو با فریبا عادلخواه، مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی پاریس، از او درباره زمینه‌ صدور این احکام سنگین و تجربه خود او از روند بازداشت شهروندان دوتابعیتی در ایران پرسیده‌ایم. خانم عادلخواه، که تابعیت ایرانی-فرانسوی دارد، خرداد سال ۱۳۹۸ در سفر به ایران بازداشت و به اتهامات امنیتی به پنج سال زندان محکوم شد. او بهمن ۱۴۰۱ از زندان اوین آزاد شد، اما نهایتاً مهرماه ۱۴۰۲ موفق شد از ایران خارج شود و به فرانسه برگردد.