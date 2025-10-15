.
سعید مظفری؛ صداپیشهای که با کلینت ایستوود بزرگ شد
صدای سعید مظفری در مجموعه تلویزیونی پیتون پلیس به جای رایان اونیل صداپیشهای را به کاروان صداپیشگان اضافه کرد که دوستدارانش او را به واسطه صحبت کردن به جای کلینت ایستوود، بدیل ایرانی این چهره برجسته سینمای هالیوود مینامند. سعید مظفری که در لابهلای آخرین مطالب منتشرشده در حساب کاربری شبکههای اجتماعیاش تصاویر همکاران رفتهاش را با هشتگ تنها صداست که میماند، بدرقه کرده بود، خود نیز با خاطره فیلمهایی که در آنها صدای پل نیومن، برد پیت، جکی چان، آمیتا باچان، تقی مختار و رضا رویگری شده بود، پس از یک دوره بیماری به آنها پیوست.