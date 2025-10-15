محمدعلی طالبی: اگر ناصر تقوایی را اذیت نمیکردند، جهانی میشد
درگذشت ناصر تقوایی، فیلمساز و نویسندهٔ شناختهشدهٔ ایرانی، با واکنشهای گستردهای در میان فعالان فرهنگی و هنری روبرو شده است. مقاومت و سرسختی آقای تقوایی در عدم پذیرش هرگونه سانسور و تحمیل و خواستهای، او را به چهرهای نمادین در فرهنگ و هنر ایران تبدیل کرد. محمدعلی طالبی، از فیلمسازان شناخته شده سینمای بعد از انقلاب بهمن ۵۷ و سازندهٔ فیلمهایی چون «شهر موشها»، «چکمه»، «کیسه برنج» و سریال «گل پامچال»، در گفتوگو با رادیو فردا به بیان تاثیر ناصر تقوایی بر دیدگاه و نگاهش و نسلهای مختلفی از سینماگران ایرانی پرداخته است. او با اشاره به مشکلات زیاد ایجاد شده بر سر راه فعالیتهای آقای تقوایی گفت: اگر او را اذیت نمیکردند و میگذاشتند فیلمهایش بیشتری بسازد، فیلمسازی جهانی میشد.

مهر ۲۳, ۱۴۰۴
سعید مظفری؛ صداپیشهای که با کلینت ایستوود بزرگ شد
