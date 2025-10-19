نتانیاهو: تهدید فوری ایران را از بین بردیم، اما رویارویی با آن پایان نیافته است

نخستوزیر اسرائیل چهار ماه پس از جنگ ۱۲روزهٔ اسرائیل و ایران در اولین مصاحبهٔ تلویزیونی در کشورش گفت اسرائیل تهدیدات فوریِ ناشی از ایران را فعلاً دور کرده، اما رویارویی با جمهوری اسلامی پایان نیافته است.
بنیامین نتانیاهو شنبهشب ۲۶ مهرماه در گفتوگو با شبکهٔ ۱۴ تلویزیون اسرائیل گفت چشم اسرائیل به ایران دوخته شده و در زمینهٔ تهدیدات مرتبط با جمهوری اسلامی مرتب با دونالد ترامپ گفتوگو میکند، از جمله در «همین آخرین گفتوگو».
او در این گفتوگو همچنین جزئیات دیگری را از چندوچون شروع حمله به ایران و گفتوگوهایش در این باره با دونالد ترامپ را شرح داد و از جمله گفت به ترامپ گفته بوده است به ایران حمله میکند «صرفنظر از اینکه آمریکا آن را تأیید کند یا نه».
نتانیاهو همچنین ادعا کرد نتایج جنگ «هفتجبههای» اسرائیل توانسته «چهرهٔ خاورمیانه را تغییر دهد» و اسرائیل را به «یک قدرت جهانی» تبدیل کند.
بهگفتهٔ او، در پی حملهٔ حماس، تهدیدهای ناشی از حزبالله و خطرات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل در وضعیت «تهدید جدی برای بقا» بود، اما پس از دو سال جنگ، وضعیت جدید به سود اسرائیل ایجاد شده است.
با این حال برخی ناظران میگویند شمار گستردهٔ تلفات انسانی در جنگ غزه که به حدود ۷۰ هزار نفر شامل زنان و کودکان میرسد، باعث شد وجههٔ بینالمللی اسرائیل آسیب ببیند.
نتانیاهو با این ادعا که آنچه به این امر کمک کرد، تصمیمات دشوار و خطیری بود که شخصِ او در مراحل جنگ اتخاذ کرد، افزود همچنین رابطهٔ ویژهاش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در این امر سهم داشت.
او گفت در اوج جنگ غزه علیه گروه افراطی حماس و حملات به حزبالله که در حمایت از حماس وارد کارزار جنگی علیه اسرائیل شده بود، اسرائیل اطلاعاتی دریافت کرد که نشان میداد ایران تا دستیابی به بمب اتمی، شاید دو بمب اتم یا بیشتر، تنها چند ماه فاصله دارد.
نتانیاهو پیشتر هم این ادعا را مطرح کرده اما مقامات جمهوری اسلامی آن را بهشدت رد میکنند.
بهگفتهٔ آقای نتانیاهو، دریافت این اطلاعات اسرائیل را «به لحظهٔ سرنوشتساز» رساند و او را که چهار دهه ذهنش درگیر خطرات ناشی از ایران بود، به این نتیجه رساند که باید هرچه زودتر برای رفع این تهدید اقدام کند.
نخستوزیر اسرائیل در پاسخ به این پرسشِ مجری که آیا عواملی در تشکیلات نظامی و اطلاعاتی اسرائیل با حمله به ایران مخالف بودند یا نیازی به گرفتن موافقتِ آمریکا برای حمله بود، گفت: «ما (درون تشکیلات خود) یک بحث و مجادلهٔ تاریخی (در مورد عواقب احتمالی حمله به ایران) داشتیم. اما بحث دریافت چراغ سبز (از آمریکا) در میان نبود. ما اصلاً قرار نیست از آمریکا بخواهیم به ما چراغ سبز نشان دهد. ما این کار را به هر بهایی انجام میدادیم، چه آمریکا همراهی میکرد چه نه.»
بنیامین نتانیاهو گفت پس از تعیین تاریخ عملیات (برای آغاز حمله به ایران)، در اولین دیدار خود با رئیسجمهور ترامپ که پس از انتخابات آمریکا به کاخ سفید بازگشته بود، با هفت سند حاضر شدم و به او گفتم که این برنامهٔ ماست. ما چارهای نداریم و بههرحال این کار را خواهیم کرد.
او گفت به رئیسجمهور ترامپ گفتم علیه توانمندی هستهای و موشکی ایران اقدام خواهیم کرد، صرفنظر از اینکه آمریکا آن را تأیید کند یا نه.
آقای نتانیاهو افزود به دونالد ترامپ گفتم یک خواسته از شما دارم و آن این است که حملهٔ مؤثر به سایت هستهای فردو در توان تجهیزات ویژهٔ آمریکا است. بهگفتهٔ او، آقای ترامپ میزان جدی بودن موقعیت را درک کرد.
نخستوزیر اسرائیل افزود که در «دو دقیقهٔ اول» در شبِ حملهٔ اسرائیل به ایران «فهمید که اسرائیل پیروز این عملیات است»، زیرا همان زمان برای از بین بردن مقامات و دانشمندان ارشد هستهای ایران کافی بود.
بنیامین نتانیاهو گفت دانشمندان مهم هستهایِ ایران از بین رفتهاند، اما (تهدیدات ناشی از جمهوری اسلامی) «مانند غدههای سرطانی است که قابل بازگشت به بدن است و از این نظر، ما هوشیارانه اوضاع را در ارتباط با ایران زیر نظر داریم».
عملیات نظامی اسرائیل در ایران که از ۲۳ خرداد آغاز شد و در طولِ آن، ایران در اقدامی تلافیجویانه صدها فروند موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد، بامدادِ یکم تیر با حملهٔ آمریکا به سه سایتِ هستهایِ فردو، اصفهان و نطنز به اوج خود رسید. نهایتاً ساعاتی پس از حملهٔ تلافیجویانهٔ ایران به پایگاهِ آمریکا در العُدیدِ قطر، دونالد ترامپ آتشبس در جنگِ ۱۲روزه بین اسرائیل و ایران را از بامدادِ دوم تیر اعلام کرد.
نتانیاهو: دلیل موعد عملیات انفجار پیجرهای حزبالله ارسال نمونههای آن برای آزمایش به ایران بود
بنیامین نتانیاهو در ادامهٔ گفتوگو با شبکهٔ ۱۴ همچنین در مورد حمله به حزبالله در عملیات «پیجرها» گفت گزارشی از نهادهای اطلاعاتی به من دادند که حاکی بود حزبالله از یک هفته پیش از آن، نمونهٔ پیجرها را برای بازرسی به ایران داده است.
او گفت با شنیدن خبر انتقال نمونهٔ پیجرها به ایران، فوراً تأکید کردم که عملیات باید بهسرعت انجام شود.
اسرائیل ۲۷ شهریور پارسال، هزاران دستگاه پیجری را که از سوی موساد در طول سالها در عملیات فریب بهدست نیروهای حزبالله رسانده بود، یکجا منفجر کرد و یک روز پس از آن نیز تجهیزات ارتباطیِ دیگر مانند بیسیمهای این گروه متحد جمهوری اسلامیِ ایران را منفجر کرد. آن حملات به مرگ دهها نیروی حزبالله و زخمیشدن هزاران عضو این گروه منجر شد و آنها را از کارزار جنگی با اسرائیل دور کرد.
۱۰ روز پس از انفجارِ پیجرها و ادامهٔ کشتهشدن فرماندهان ارشد حزبالله در دیگر حملات ارتش اسرائیل، نیروی هواییِ اسرائیل با حمله به یکی از مراکز استقرارِ حسن نصرالله در ضاحیه در حاشیهٔ بیروت، او را که بیش از ۳۰ سال دبیرکلِ حزبالله بود، همراه با شمار دیگری از مقاماتِ ارشد این گروه و عباس نیلفروشان، فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران، کُشت.
بنیامین نتانیاهو به شبکهٔ ۱۴ تلویزیونِ اسرائیل گفت تصمیمِ حمله به نصرالله را پس از دریافتِ گزارشِ اطلاعاتی در موردِ جایگاهِ نصرالله در «محورِ مقاومت» برپاشده از سوی ایران در منطقه گرفت. او گفت به این نتیجه رسید که نصرالله خود به مهرهٔ اصلی در این محور تبدیل شده و نقش معادل قاسم سلیمانی در منطقه را برعهده گرفته بود.
در پی مرگ نصرالله و دو جانشین بعدی او، نبیل قاووق و هاشم صفیالدین، با کوششِ آمریکا بین اسرائیل و لبنان آتشبس در جنگ ۱۳ماههٔ حزبالله با اسرائیل برقرار شد که کماکان حفظ شده است. اما اسرائیل تقریباً بهطور روزانه عوامل مرتبط با حزبالله را که بهگفتهٔ نتانیاهو «خطر فوری» برای امنیت شمال اسرائیل باشند، هدف حملات هوایی قرار میدهد.
بنیامین نتانیاهو به شبکهٔ ۱۴ تلویزیونِ اسرائیل گفت ضربات اسرائیل به حزبالله و از بین رفتن حسن نصرالله موجب سقوط بشار اسد در سوریه شد و نیروی هوایی اسرائیل فعالانه جنگندههای خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، که برای ارسالِ نفرات و کمک برای بقای اسد در راه سوریه بود، زمینگیر کرد.
آقای نتانیاهو مدعی شد این اقدامات نیروی هوایی اسرائیل موجب شد که اسد کمکی از ایران دریافت نکند و حکومتش ساقط شود.
نتانیاهو: نامزدِ ادامهٔ نخستوزیری هستم
بنیامین نتانیاهو در این گفتوگوی تلویزیونی همچنین اعلام کرد که نامزد پست نخستوزیری در انتخابات بعدی این کشور است و در این مقام باقی خواهد ماند.
رسانههای اسرائیل اعلام کردند بنیامین نتانیاهو در نظر دارد انتخابات پارلمانی را که قرار است اواسط پاییز سال آینده برگزار شود، جلو بیندازد و آن را اواخر بهار سال آتی برگزار کند.
آخرین نظرسنجی روزهای گذشته، پس از بازگشت آخرین گروگانهای زندهٔ اسرائیلی از دست گروه افراطی حماس، حاکی است جایگاه سیاسی بنیامین نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیل تقویت شده و حزب لیکود ممکن است تا ۳۴ کرسی از ۱۲۰ کرسیِ پارلمانی را بهدست آورد. این میزان، بالاترین حمایت از حزب لیکود پس از حملهٔ حماس به اسرائیل و جنگ دوسالهٔ اخیر است.
بر اساسِ نظرسنجیهای یادشده، حزبی که ممکن است رقیبی برای نتانیاهو باشد، حزبِ تازهتأسیس به رهبری نفتالی بنت است که ممکن است ۲۶ کرسی را از آن خود کند. نظرسنجیها اما نشان داده که در صورت ادامهٔ وضعیتِ کنونی، بنیامین نتانیاهو ممکن است نتواند حمایت کافی احزاب راستگرا و مذهبی را برای تشکیل یک ائتلاف دیگر بهدست آورد.
بنیامین نتانیاهو که این هفته ۷۶ ساله میشود، ۱۸ سال نخستوزیری را بر عهده داشته که طولانیترین دورهٔ رهبری در اسرائیل در طول ۷۸ سال است.