از زمان حمله نظامی اسرائیل و بروز جنگ ۱۲ روزه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کمتر در مجامع عمومی سخنرانی کرده است. در کنار چند پیام از پیش ضبط شده، از تیرماه تا امروز،‌ او تنها شش سخنرانی داشته است. او در سال ۱۴۰۲ در همین بازه زمانی ۱۵ سخنرانی عمومی کرده بود. اما در همین شش باری که علی خامنه‌ای در مقابل گروهی صحبت کرده، باز در بر همان پاشنه پیشین چرخیده است؛ رویکرد نه جنگ، نه صلحی که حتی با وقوع یک جنگ کوتاه، همچنان ادامه دارد. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس را درباره این رویکرد رهبر جمهوری اسلامی بشنوید.