«چالوس» رودخانه‌ای دائمی است در غرب مازندران که در پایان مسیرش به دریای خزر می‌ریزد. امروز نام این رودخانه بیش از پیش در تیتر خبرها دیده می‌شود. از جمله روزنامه «پیام ما» که در روزهای اخیر از اجارهٔ بستر این رودخانه خبر داده است. این روزنامه در گزارش خود آورده که وزارت نیرو «بدون رعایت اصول قانونی و با وجود اعلام مخالفت صریح از سوی منابع‌طبیعی مازندران-نوشهر و بدون استعلام از محیط‌ زیست مازندران، دست به اقدام دیگری زده است که می‌تواند اندک نای رودخانه نیمه‌جان چالوس را بگیرد». دربارهٔ شرایط بستر رودخانه و شرایطی که به چنین وضعیتی دامن زده است ارزیابی اعظم بهرامی کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا را بشنوید.