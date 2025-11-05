زهران ممدانی، روایت یک جابهجایی اجتماعی در آمریکا
نیویورک روز سه شنبه ۱۳ آبان شاهد یک جابهجایی نمادین در سیاست شهریِ آمریکا بود؛ شهری با بزرگترین جمعیت یهودی خارج از اسرائیل و یکی از گرانترین کلانشهرهای جهان، شهرداریاش را به دست زُهران ممدانی، سیاستمدار ۳۴ ساله اوگانداییتبار، مسلمان سپرد. پیروزیای که به گفته برخی تحلیلگران، فقط نتیجه یک رأیگیری نبود، بلکه جلوهای از ائتلاف نسل جوان، اقلیتها، انجمن ها و شهروندان عادی در بازتعریف رابطه شهروند و قدرت در قلب مالی آمریکا بهشمار میآید. درباره دلایل موفقیت زُهران ممدانی در انتخابات نیویورک، ارزیابی آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ساکن نیویورک، را جویا شدهایم.
