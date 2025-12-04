رسانههای اسرائیلی روز پنجشنبه ۱۳ آذر از کشته شدن یاسر ابوشباب، رئیس یک گروه مسلح فلسطینی مخالف حماس در غزه، خبر دادند؛ کسی که دیگر گروههای فلسطینی او را «عامل اسرائیل» میخواندند.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، صفحهٔ فیسبوک گروه ابوشباب موسوم به «القوات الشعبیة» (نیروهای مردمی) این خبر را تأیید اما تأکید کرد که او در جریان یک درگیری قبیلهای کشته شده است.
یاسر ابوشباب در بحبوحهٔ جنگ غزه از آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواسته بود مدیریت مستقل غزه را به او و گروهش بسپارند.
ساعاتی پیش از تأیید خبر کشته شدن ابوشباب، رادیو ارتش اسرائیل بهنقل از یک منبع امنیتی گزارش داده بود او در بیمارستانی در جنوب اسرائیل بر اثر جراحاتی نامشخص درگذشته، اما این بیمارستان پس از انتشار این خبر اعلام کرد که او آنجا بستری نبوده است.
یاسر ابوشباب، رهبر قبیلهای بَدَوی که در رفحِ تحت کنترل اسرائیل در جنوب غزه مستقر بود، سرشناسترین رهبر میان چند گروه کوچک ضد حماس به شمار میرفت که در جریان جنگ غزه شکل گرفتند.
گروه حماس که ایالات متحده و اروپا نیز آن را یک سازمان تروریستی میدانند، گروه ابوشباب را به همکاری با اسرائیل و «عامل دشمن» بودن متهم میکنند.
این گروه در بیانیهاش نوشت اخباری «مبنی بر اینکه ابوشباب به دست بقایای باند تروریستی حماس» کشته شده، صحت ندارد و «او بر اثر اصابت گلوله، در حالیکه طبق معمول در میدان حضور داشت و برای پایان دادن به درگیری میان اعضای خانواده ابو سنیمه تلاش میکرد»، کشته شد.
ابوشباب، جوان بادیهنشین فلسطینی، زادۀ سال ۱۹۹۳ میلادی در شهر رفح در جنوب نوار غزه بود و خانوادهاش از قبیلهٔ «ترابین» هستند که یکی از قبایل عربی بزرگ در جنوب سرزمینهای فلسطینی است.
پیش از حمله ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در این باریکه، یاسر ابوشباب، بهاتهام قاچاق سلاح و مواد مخدر، در زندانهای سازمان امنیت داخلی غزه که توسط حماس اداره میشد، زندانی بود.
اما پس از آغاز جنگ و بمباران مراکز امنیتی غزه توسط اسرائیل، یاسر ابوشباب از زندان آزاد شد. برخی گزارشهای تأییدنشده هم از فرار او از زندان در پی حملات اسرائیل حکایت داشت.
برپایۀ ارزیابیهای رسانههای فلسطینی، شمار اعضای گروه مسلح تحت امر یاسر ابوشباب، ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر برآورد میشود که در بحبوحهٔ جنگ غزه به فاصله چند ده متر از مناطق حضور نیروهای ارتش اسرائیل موضع میگرفتند.
این گروه پس از آتشبس میان حماس و اسرائیل که با حمایت آمریکا برقرار شد، همچنان در مناطق تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در غزه فعالیت داشت.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خرداد امسال گفته بود حمایت اسرائیل از قبایل غزه «اقدامی مثبت» است که جان سربازان اسرائیلی را نجات داده است.
اما این سیاست در داخل اسرائیل با انتقادهایی مواجه شده و منتقدان میگویند چنین گروههایی نمیتوانند جایگزین واقعی حماس برای ادارهٔ باریکهٔ غزه شوند.