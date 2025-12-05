مأموران امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر مانع برگزاری مراسم سالگرد کشته‌شدن محمد مختاری و محمدجعفر پوینده شدند.

بر اساس اعلام کانون نویسندگان ایران، نیروهای امنیتی در روز جمعه چهاردهم آذرماه، با برخوردی شدیدتر از سال‌های اخیر و با ضرب‌وشتم، تلاش داشتند تعدادی از حاضران و اعضای کانون را نیز بازداشت کنند.

در بیانیه کانون نویسندگان آمده که تنها دقایقی پس از آغاز مراسم بیست‌وهفتمین سالگرد کشته شدن مختاری و پوینده، مأموران ضمن ضبط گوشی تلفن همراه سارا زارعی از اعضای کانون، او را با ضرب‌وشتم بازداشت کردند.

کانون نویسندگان می‌گوید در پی اعتراض حاضران، مأموران با حمله به تعداد دیگری از اعضای کانون، اقدام به تهدید شرکت‌کنندگان به «خرد کردن استخوان‌ها» و «بریدن سر» کردند.

به‌نوشتهٔ کانون نویسندگان ایران، در نهایت و به‌دنبال مقاومت اعضای کانون، سارا زارعی آزاد می‌شود، اما مراسم به‌دلیل فشار نیروهای امنیتی، ناتمام ماند و شرکت‌کنندگان ناچار به ترک محل شدند.

کانون نویسندگان ایران در ابتدای این بیانیه تأکید کرده که نیروهای امنیتی، امسال بر خلاف سال‌های اخیر، به محاصرهٔ گورستان و خیابان‌های اطراف بسنده نکرده و از ابتدا، با فشار و تهدید سعی در متفرق‌کردن شرکت‌کنندگان داشتند.

محمد مختاری شاعر، نویسنده و مترجم و محمدجعفر پوینده نویسنده، مترجم و جامعه‌شناس در آذرماه سال ۱۳۷۷ و در جریان «قتل‌های زنجیره‌ای» به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند.

داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری از دیگر چهره‌های شناخته‌شده‌ای بودند که در جریان این پرونده و به‌دست عوامل وزارت اطلاعات کشته شدند.

در جریان این «قتل‌های زنجیره‌ای» شماری دیگر از دگراندیشان نیز کشته شدند اما هیچ‌گاه نام‌شان در فهرست حکومت از این قتل‌ها ذکر نشد.

تعدادی از عوامل درگیر در به‌ قتل رساندن این افراد محاکمه و محکوم شدند، اما در غالب موارد راهی زندان نشدند.

مشهورترین عضو این گروه اما سعید امامی،‌ از اعضای عالی‌رتبه وزارت اطلاعات بود، که در دوره علی فلاحیان به معاونت امنیتی این نهاد هم رسیده بود. سعید امامی که در مواردی هم با نام سعید اسلامی شناخته می‌شد، به برنامه‌ریزی قتل‌های زنجیره‌ای متهم و زندانی شد، اما کمتر از یک‌سال پس از این قتل‌ها، اعلام شد که در زندان با خوردن داروی نظافت، جان خود را گرفته است.