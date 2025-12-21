نخستوزیر لبنان میگوید این کشور به تکمیل مرحله نخست خلع سلاح حزبالله در جنوب رود لیتانی نزدیک شده است؛ موضوعی که همزمان با واکنش تند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، روز شنبه ۲۹ آذر اعلام کرد اجرای مرحله اول طرح جمعآوری سلاحها در مناطق جنوب رود لیتانی «تنها چند روز» تا تکمیل فاصله دارد.
این اقدام بخشی از تعهدات لبنان در چارچوب آتشبس مورد حمایت آمریکا با اسرائیل است که در آذر ۱۴۰۳ به بیش از یک سال درگیری میان اسرائیل و حزبالله پایان داد.
آتشبس مورد حمایت ایالات متحده، خلع سلاح این گروه شبهنظامی متحد ایران را الزامی کرده که از مناطق جنوب رودخانه در مجاورت اسرائیل آغاز میشود.
دولت لبنان پیشتر مأموریت تدوین طرح ایجاد انحصار دولتی بر سلاح را به ارتش این کشور واگذار کرده بود؛ طرحی که به گفته مقامهای لبنانی، باید تا پایان سال میلادی جاری اجرا شود.
دفتر نخستوزیر لبنان اعلام کرده است که دولت آماده ورود به مرحله دوم این طرح، یعنی جمعآوری سلاحها در شمال رود لیتانی، بر اساس برنامه تهیهشده از سوی ارتش لبنان است.
این اظهارات پس از دیدار نواف سلام با سیمون کرم، مذاکرهکننده ارشد غیرنظامی لبنان در کمیته ناظر بر آتشبس حزبالله و اسرائیل، مطرح شد.
از زمان اجرای آتشبس، دو طرف بارها یکدیگر را به نقض توافق متهم کردهاند. اسرائیل بارها عملکرد ارتش لبنان در خلع سلاح حزبالله را ناکافی دانسته و در هفتههای اخیر حملات هوایی خود به مواضع این گروه را در جنوب لبنان و حتی بیروت افزایش داده است.
حزبالله یک گروه شبهنظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است.
ایالات متحده حزبالله را یک سازمان تروریستی میداند، اما اتحادیه اروپا شاخهٔ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمیداند. حزب سیاسی حزبالله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد.
در همین حال، حزبالله که یک گروه شیعه مورد حمایت ایران است، اعلام کرده تا زمانی که حملات هوایی اسرائیل ادامه دارد، تحویل سلاحهایش «اشتباه» خواهد بود.
این موضعگیری با مخالفت بخشی از جریانهای سیاسی مسیحی و سنی لبنان و همچنین فشار آمریکا و عربستان سعودی روبهرو شده است.
همزمان با این تحولات، احمد وحیدی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه ۲۹ آذر در واکنش به تلاشها برای خلع سلاح حزبالله گفت «جرأت چنین کاری را ندارند».
او که در مراسمی در تهران سخن میگفت، مدعی شد هرگونه رویارویی زمینی به نفع حزبالله تمام خواهد شد و افزود تهران «تمامی تحولات را با دقت زیر نظر دارد».
به گزارش خبرگزاری صداوسیما احمد وحیدی در این مراسم گفت: «مدتهاست مینشینند و برمیخیزند و صحبت میکنند که حزبالله باید خلع سلاح شود، اما جرأت چنین کاری را ندارند؛ چون میدانند اگر وارد جنگ زمینی شوند، بیتردید نتیجه به نفع حزبالله خواهد بود، چرا که حزبالله آنها را در زمین منکوب کرده است.»
سه روز پیش از این اظهارات، مقامهای آمریکا، عربستان سعودی و فرانسه در پاریس با رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان دیدار کردند تا دربارهٔ نقشه راه خلع سلاح حزبالله گفتوگو کنند؛ موضوعی که به یکی از حساسترین محورهای تنش سیاسی و امنیتی در لبنان و منطقه تبدیل شده است.
با وجود اظهارات تهدیدآمیز مقامهای جمهوری اسلامی در مورد خودداری از خلع سلاح حزبالله، نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان میگوید از زمان اجرای آتشبس میان حزبالله و اسرائیل، هیچ نشانهای از تسلیح مجدد حزبالله در جنوب رود لیتانی مشاهده نشده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، کاندیس آردیل، سخنگوی نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان روز جمعه اعلام کرد که صلحبانان تاکنون شواهدی از ورود سلاحهای جدید، ایجاد زیرساختهای نظامی تازه یا تحرکات نظامی بازیگران غیردولتی در جنوب رود لیتانی نیافتهاند، هرچند وضعیت امنیتی این منطقه همچنان «شکننده» توصیف میشود.