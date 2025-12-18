فرانسه اعلام کرد نمایندگان کشورهای درگیر در گفتوگوهای مربوط به لبنان در پاریس توافق کردهاند که حدود دو ماه دیگر کنفرانسی برای حمایت و تقویت ارتش لبنان برگزار کنند؛ ارتشی که قرار است نقش محوری در سازوکار پیشنهادی برای خلعسلاح حزبالله لبنان ایفا کند.
به گزارش رویترز، نشست روز پنجشنبه ۲۶ آذر با حضور مقامهای فرانسوی، سعودی و آمریکایی و همچنین فرمانده ارتش لبنان برگزار شد و هدف آن نهایی کردن نقشهٔ راهی برای ایجاد سازوکاری عملی جهت خلعسلاح حزبالله بود.
پاسکال کنفاور، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، پس از پایان مذاکرات گفت شرکتکنندگان توافق کردهاند تلاشهای ارتش لبنان در مسیر خلعسلاح حزبالله را «بهصورت مستند و همراه با ارائهٔ شواهد» ثبت کنند و در عین حال سازوکار نظارت بر آتشبس را تقویت کنند.
حزبالله لبنان در جنگ سال گذشته با اسرائیل ضربات سختی متحمل شد که نهایتاً در آبان ۱۴۰۳ به آتشبس انجامید. پس از جنگ، ایالات متحده طرحی برای کمک به بازسازی لبنان و خروج اسرائیل از مناطقی ارائه داد که همچنان در جنوب این کشور در تصرف خود دارد.
این طرح را که شامل خلعسلاح همهٔ گروههای شبهنظامی از جمله حزبالله است، دولت لبنان تصویب کرد، اما حزبالله هنوز زیر بار خلعسلاح کامل نرفته است؛ گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که آمریکا آن را یک سازمان تروریستی میداند، اما اتحادیه اروپا شاخهٔ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخهٔ سیاسی آن را تروریستی نمیداند.
چهار دیپلمات و مقام اروپایی و لبنانی به رویترز گفتهاند که هدف نشست پاریس ایجاد شرایطی محکمتر برای راستیآزمایی روند خلعسلاح و جلوگیری از تشدید تنش میان اسرائیل و حزبالله بوده است.
از زمان برقراری آتشبس، حزبالله و اسرائیل یکدیگر را به نقض آن متهم کردهاند و اسرائیل نیز کارآمدی ارتش لبنان در خلعسلاح حزبالله را زیر سؤال برده است. همزمان، حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع حزبالله در جنوب لبنان و حتی بیروت ادامه داشته است.
این در حالی است که انتخابات پارلمانی لبنان در سال ۲۰۲۶ در پیش است و بیم آن میرود که بنبست سیاسی و رقابتهای حزبی، دولت لبنان را کمتر به پیشبرد روند خلعسلاح ترغیب کند.
یکی از مقامهای ارشد لبنانی که خواسته نامش فاش نشود، به رویترز گفت اوضاع «بسیار شکننده» است و جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، مایل نیست روند خلعسلاح را بیش از حد علنی کند زیرا ممکن است در جنوب لبنان موجب تنش با جامعه شیعه شود.
در همین حال، خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که چندین حمله هوایی اسرائیل مناطقی در جنوب لبنان و دره بقاع را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل گفت این حملات علیه پایگاهها، انبارهای سلاح و مواضع توپخانهای حزبالله انجام شده و این فعالیتها را «ناقض تفاهمهای موجود» میان دو طرف خواند.
نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل، این حملات را «پیامی اسرائیلی» به نشست پاریس توصیف کرد.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیهای تأکید کرد که همهٔ طرفهای شرکتکننده در نشست روز پنجشنبه در پاریس با برگزاری کنفرانسی در ماه فوریه برای حمایت از ارتش لبنان موافقت کردهاند؛ ارتشی که بهگفتهٔ دیپلماتها بدون تقویت تواناییهایش قادر نخواهد بود نقش واقعی در روند خلعسلاح حزبالله ایفا کند.