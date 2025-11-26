یوسف رَجی، وزیر خارجه لبنان، روز چهارشنبه خطاب به وزارت خارجه ایران، از اظهارات مشاور ارشد علی خامنهای که در همین روز گفته بود «وجود حزبالله از آب و نان برای لبنان ضروریتر است» انتقاد کرد و باری دیگر خواستار عدم دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان شد.
چهار روز پیش از این، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در پیامی در شبکه ایکس نوشته بود که «ما در امور داخلی لبنان دخالت نمیکنیم» و افزوده بود که از همتای لبنانی خود برای گفتوگو دعوت میکند و در این زمینه گفته بود که «احتیاجی به کشور ثالث نیست.»
اما روز چهارشنبه ۵ آذر، علیاکبر ولایتی،مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بینالملل، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که «امروز وجود حزبالله از آب و نان برای لبنان ضروریتر است» و تأکید کرد که «ایران از حزبالله و جبهه مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد.»
در واکنش به این اظهارات، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، روز چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس خطاب به عباس عراقچی، همتای ایرانی خود نوشت که «واقعاً مایل بودم سخنان شما را بپذیرم که ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمیکند، تا اینکه مشاور رهبر شما ظاهر شد و به ما آموخت چه چیزی در لبنان «مهم» است و ما را از پیامدهای خلع سلاح حزبالله برحذر داشت.»
یوسف رجی در ادامه تأکید کرد: «در اینجا روشن میکنم: آنچه برای ما از آب و نان هم مهمتر است، حاکمیت، آزادی و استقلال تصمیم داخلی ماست، دور از شعارهای ایدئولوژیک و چارچوبهای منطقهای فرامرزی که کشور ما را ویران کرده و همچنان ما را هرچه بیشتر به سوی نابودی میکشاند.»
حزبالله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشود، یک گروه شبهنظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است.
ایالات متحده حزبالله را یک سازمان تروریستی میداند، اما اتحادیه اروپا شاخهٔ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمیداند. حزب سیاسی حزبالله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد.
این گروه در جنگ سال گذشته با اسرائیل، متحمل ضربات سختی شد، از جمله شمار زیادی از اعضا، فرماندهان و در رأس آنها حسن نصرالله دبیرکل این گروه کشته شدند. بسیاری از زیرساختها و تجهیزات حزبالله نیز در این جنگ منهدم شد.
مقامات لبنانی همواره خواستار عدم دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی کشور خود شدهاند و در هیمن رابطه، جوزف عون، رئیسجمهوری لبنان، در مصاحبهای که روز سهشنبه ۲۷ آبان منتشر شد، خبر داد که در سفر مردادماه گذشته علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به لبنان، با لحن بسیار تندی با او صحبت کرده و گفته است: «من مسئول شیعیان لبنان هستم نه شما».
او ادامه داد: «چنین موضعی و حتی شدیدتر از آن باعث شد که تلاش کند بر اعصاب خود مسلط شود تا جایی که پاهایش لرزید. با چهرهای گرفته کاخ را ترک کرد. دوباره وقت ملاقات خواست اما من نپذیرفتم».
جوزف عون در این مصاحبه با تأکید بر اینکه «کار شاخه نظامی حزبالله به پایان رسیده است»، گفت: «مسئولان حزبالله نزد من میآیند و این واقعیت را درک میکنند، اما به دنبال پایانی کریمانه و راهحلی آبرومندانه هستند.»
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز ۱۸ آبان خبر داد که ایران با وجود فشار تحریمهای غرب، توانسته در یک سال گذشته حدود یک میلیارد دلار به حزبالله لبنان منتقل کند.