ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که در حملهای هوایی «دقیق» در حومۀ بیروت، یکی از اعضای ارشد حزبالله را هدف قرار داده است. بنا بر گزارشها، هدف این حمله هیثم علی طباطبایی، رئیس ستاد حزبالله لبنان، بوده است که تباری ایرانی دارد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: «نیروهای دفاعی اسرائیل حملهای دقیق را علیه یکی از تروریستهای کلیدی حزبالله در بیروت انجام دادند. جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.»
دفتر نخستوزیر بنیامین نتانیاهو بعدتر تأیید کرد که وی شخصاً دستور این حمله را صادر کرده است. دفتر نتانیاهو همچنین هیثم علی طباطبایی را «مسئول هدایت روند بازسازی و تسلیح مجدد» حزبالله خواند و تأکید کرد «اسرائیل مصمم است در هر مکان و هر زمان برای دستیابی به اهداف امنیتی خود اقدام کند».
هیثم علی طباطبایی که متولد ۱۹۶۸ میلادی در جنوب لبنان از پدری ایرانی و مادری لبنانی است تا پیش از حوادث سال گذشته فرمانده «واحد رضوان» متشکل از نیروهای نخبۀ حزبالله بود و پس از آن از او بهعنوان «مرد شماره دو» حزبالله یاد میشود.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملۀ مرگبار امروز اسرائیل به حومۀ جنوبی بیروت دستکم یک نفر کشته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدهاند. هنوز هیچ خبر تأییدشدهای از وضعیت هیثم علی طباطبایی منتشر نشده است.
جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در واکنش به این حمله از جامعۀ بینالمللی خواست قاطعانه برای متوقف کردن حملات اسرائیل به لبنان وارد عمل شود.
ایالات متحده قبلاً برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت طباطبایی شود، پنج میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد که اسرائیل پیش از انجام این حمله، ایالات متحده را از آن مطلع نکرده بود.
یک مقام ارشد آمریکایی به پایگاه اکسیوس گفت که واشینگتن تنها پس از انجام حمله در جریان آن قرار گرفت، هرچند مقام دیگری تأیید کرد که آمریکا از چند روز پیش از تصمیم اسرائیل برای تشدید حملات در لبنان آگاه بوده است.
نتانیاهو هم روز یکشنبه گفت اینکه اسرائیل برای اقدام نظامی نیاز به تأیید خارجی دارد، «کاملاً دروغ» است. او افزود: «ما مستقل از هر عامل خارجی تصمیم میگیریم و همینطور هم باید باشد. اسرائیل مسئول امنیت خود است.»
در روزهای اخیر، ارتش اسرائیل حملات متعددی را علیه مواضع حزبالله در جنوب لبنان انجام داده و اعلام کرده است که چندین پرتابگر و سایت نظامی این گروه را هدف قرار داده است. اما آخرین حملۀ اسرائیل به مواضع و نیروهای حزبالله در حومۀ بیروت تا پیش از امروز در فروردین امسال انجام شده بود.
نخستوزیر نتانیاهو در نشست کابینه روز یکشنبه گفت: «ما به حمله علیه تروریسم در چند جبهه ادامه میدهیم. این آخر هفته، نیروهای دفاعی اسرائیل در لبنان عملیات انجام دادند و ما هر کاری لازم باشد برای جلوگیری از احیای تهدید حزبالله علیه خود انجام خواهیم داد.»
حملۀ امروز در حالی روی داد که یک سال از آتشبس میان اسرائیل و حزبالله، پس از بیش از یک سال درگیری از پاییز ۲۰۲۳، گذشته است. اسرائیل اما مدعی است که حکومت ایران پس از مسدود شدن مسیرهای هوایی و زمینی و کشته شدن چند افسر کلیدی نیروی قدس، شبکۀ تازهای برای انتقال پول و سلاح به حزبالله ایجاد کرده است.
واینت، شبکه خبری روزنامه اسرائیلی یدیعوت احرونوت، هم ۲۵ آبان با انتشار گزارشی در این باره افزود شبکۀ جدید برای انتقال پول و سلاح به حزبالله متکی بر ترکیه و عراق، مسیرهای دریایی، صرافیها، انتقال نقدی و حتی رمزارز است.
وزارت خزانهداری آمریکا اخیراً اعلام کرده است که ایران از ابتدای سال حدود یک میلیارد دلار به حزبالله رسانده تا توان نظامیاش را پس از جنگ با اسرائیل بازسازی کند.