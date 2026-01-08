لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۰۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

اختلال در اینترنت ایران به «روش نقطه‌زنی» در گفت‌وگو با نرگس کشاورز

اختلال در اینترنت ایران به «روش نقطه‌زنی» در گفت‌وگو با نرگس کشاورز
Embed
اختلال در اینترنت ایران به «روش نقطه‌زنی» در گفت‌وگو با نرگس کشاورز

No media source currently available

0:00 0:07:35 0:00
لینک مستقیم

افت شدید اینترنت در ایران با ورود اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ به دومین هفته خود، قطع و وصل‌های پی‌درپی، بارگذاری نامنظم وبسایت‌ها و مختل شدن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی رفته‌رفته گریبان شهروندان ایرانی را می‌گیرد. وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها، از جمله سایفون یا راه نمی‌دهند و یا از کار افتاده‌اند. نرگس کشاورز، کارشناس امنیت اینترنت در ترکیه، در برنامهٔ خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا به جغرافیای ترافیک اینترنتی نگاهی داشته است.

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG