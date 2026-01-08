افت شدید اینترنت در ایران با ورود اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ به دومین هفته خود، قطع و وصل‌های پی‌درپی، بارگذاری نامنظم وبسایت‌ها و مختل شدن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی رفته‌رفته گریبان شهروندان ایرانی را می‌گیرد. وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها، از جمله سایفون یا راه نمی‌دهند و یا از کار افتاده‌اند. نرگس کشاورز، کارشناس امنیت اینترنت در ترکیه، در برنامهٔ خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا به جغرافیای ترافیک اینترنتی نگاهی داشته است.