.
اختلال در اینترنت ایران به «روش نقطهزنی» در گفتوگو با نرگس کشاورز
افت شدید اینترنت در ایران با ورود اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ به دومین هفته خود، قطع و وصلهای پیدرپی، بارگذاری نامنظم وبسایتها و مختل شدن دسترسی به سرویسهای بینالمللی رفتهرفته گریبان شهروندان ایرانی را میگیرد. ویپیانها و فیلترشکنها، از جمله سایفون یا راه نمیدهند و یا از کار افتادهاند. نرگس کشاورز، کارشناس امنیت اینترنت در ترکیه، در برنامهٔ خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا به جغرافیای ترافیک اینترنتی نگاهی داشته است.
از همین مجموعه
-
دی ۱۸, ۱۴۰۴
وقتی انتقادات علی دایی حکومت را به خشم میآورد
-
-
-
-
-