روابط آمریکا و ایران در میزگرد رادیوفردا با کامبیز غفوری و امید معماریان
در شرایطی که تنش میان ایالات متحده و ایران بار دیگر افزایش یافته و پیامهای متناقضی از واشینگتن و تهران مخابره میشود، آیندهٔ این رابطه در هالهای از ابهام قرار دارد. آیا دو طرف به سمت مذاکرهای کنترلشده حرکت میکنند یا مجموعهای از محاسبات غلط میتواند مسیر را به سوی درگیری—حتی محدود—تغییر دهد؟ میزگردی با حضور کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، با بررسی گزینههای روی میز، احتمال وقوع جنگ یا مذاکره و واکنشهای متقابل تهران و واشینگتن، تلاش میکند تصویری واقعبینانه از چشمانداز پیشروی روابط دو کشور ارائه دهد.