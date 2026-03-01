عباس میلانی، مورخ، پژوهشگر و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، در تازه‌ترین اظهار نظر خود در شبکه اجتماعی ایکس، رهبر پیشین جمهوری اسلامی را به «بی کفایتی شاه سلطان حسین، به آدمکشی اغا محمد خان، به تحجر شیخ فضل الله و به قدرت پرستی شیخ صنعان» سعیدی سیرجانی خوانده است. عباس میلانی، به ارزیابی تاریخی جایگاه خامنه‌ای، پیامدهای احتمالی مرگ او و سناریوهای پیش‌روی ساختار قدرت در ایران پرداخته است