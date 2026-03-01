لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۰۸:۱۴

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

عباس میلانی: خامنه‌ای سابقۀ تشیع در ایران را از بین برد

عباس میلانی: خامنه‌ای سابقۀ تشیع در ایران را از بین برد
Embed
عباس میلانی: خامنه‌ای سابقۀ تشیع در ایران را از بین برد

No media source currently available

0:00 0:12:07 0:00
لینک مستقیم

عباس میلانی، مورخ، پژوهشگر و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، در تازه‌ترین اظهار نظر خود در شبکه اجتماعی ایکس، رهبر پیشین جمهوری اسلامی را به «بی کفایتی شاه سلطان حسین، به آدمکشی اغا محمد خان، به تحجر شیخ فضل الله و به قدرت پرستی شیخ صنعان» سعیدی سیرجانی خوانده است. عباس میلانی، به ارزیابی تاریخی جایگاه خامنه‌ای، پیامدهای احتمالی مرگ او و سناریوهای پیش‌روی ساختار قدرت در ایران پرداخته است

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG