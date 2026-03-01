حملات گسترده اسرائیل و آمریکا به ایران، و پاسخ‌های متقابل تهران، نقطه‌ای کم‌سابقه در تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی رقم زده است. در چنین فضایی، یکی از پرسش‌های اصلی این است که ایران امروز در کجای تاریخ روابط بین‌الملل ایستاده است: در آستانه انزوای عمیق‌تر و بازتعریف جایگاهش در نظم منطقه‌ای، یا در مسیر بازتولید یک موازنه جدید قدرت؟ مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل، این مقطع مهم را بررسی کرده است