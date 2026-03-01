لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۰۹:۵۱

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

میان انتقام و عدالت؛ گفت‌وگو با رویا برومند

میان انتقام و عدالت؛ گفت‌وگو با رویا برومند
Embed
میان انتقام و عدالت؛ گفت‌وگو با رویا برومند

No media source currently available

0:00 0:10:43 0:00
لینک مستقیم

در میانه جنگ، خبر کشته شدن علی خامنه‌ای، موجی از واکنش‌های متضاد را در پی داشت: بسیاری در خیابان‌ها جشن گرفتند، هم‌زمان هواداران حکومت به سوگ نشستند و جمهوری اسلامی چهل روز عزای عمومی اعلام کرد. اما اگر او زنده می‌ماند، آیا امکان برگزاری یک دادگاه عادلانه و مستقل برای رسیدگی به اتهاماتش وجود داشت؟ رویا برومند، فعال حقوق بشر و بنیان‌گذار بنیاد عبدالرحمن برومند مقیم آمریکا این پرسش را از منظر عدالت، پاسخ‌گویی و حق دادرسی بررسی کرده‌است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG