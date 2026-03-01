میان انتقام و عدالت؛ گفتوگو با رویا برومند
در میانه جنگ، خبر کشته شدن علی خامنهای، موجی از واکنشهای متضاد را در پی داشت: بسیاری در خیابانها جشن گرفتند، همزمان هواداران حکومت به سوگ نشستند و جمهوری اسلامی چهل روز عزای عمومی اعلام کرد. اما اگر او زنده میماند، آیا امکان برگزاری یک دادگاه عادلانه و مستقل برای رسیدگی به اتهاماتش وجود داشت؟ رویا برومند، فعال حقوق بشر و بنیانگذار بنیاد عبدالرحمن برومند مقیم آمریکا این پرسش را از منظر عدالت، پاسخگویی و حق دادرسی بررسی کردهاست.
