ابعاد سرکوب مرگبار اعتراض‌های اخیر در ایران هر روز بیش از پیش برملا می‌شود، از شمار باورنکردنی جان‌باختگان تا تعداد حیرت‌انگیز مجروحان و زخمی‌ها، و فراوانی بهت‌آور زخمی‌های چشمی. امیر- مبارز پرستا، فوق تخصص چشم در آلمان، گزارشی از برآورد قربانیان برخوردهای مرگبار حکومت جمهوری اسلامی تهیه کرده که حاصل داده‌های مراکز درمانی و بیمارستانی در ایران است. بر اساس یافته‌های این گزارش، شمار جان باختگانِ اعتراض‌ها تاکنون بیش از ۳۳ هزار نفر، مجروحان بیش از ۹۷ هزار و ۶۰۰ نفر است. در گفت‌وگو با امیر- مبارز پرستا ابتدا از او خواستیم که توضیح دهد برآورد ۳۳,۱۳۰ مرگ در سطح ملی که تنها ۸۵٪ از کلِ واقعی را پوشش می‌دهد، به چه معنی است و بر چه اساسی تعیین شده است.