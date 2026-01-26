ثبت جانباختگان و مجروحان اعتراضات ایران برای ارائه در دادگاههای بینالمللی
ابعاد سرکوب مرگبار اعتراضهای اخیر در ایران هر روز بیش از پیش برملا میشود، از شمار باورنکردنی جانباختگان تا تعداد حیرتانگیز مجروحان و زخمیها، و فراوانی بهتآور زخمیهای چشمی. امیر- مبارز پرستا، فوق تخصص چشم در آلمان، گزارشی از برآورد قربانیان برخوردهای مرگبار حکومت جمهوری اسلامی تهیه کرده که حاصل دادههای مراکز درمانی و بیمارستانی در ایران است. بر اساس یافتههای این گزارش، شمار جان باختگانِ اعتراضها تاکنون بیش از ۳۳ هزار نفر، مجروحان بیش از ۹۷ هزار و ۶۰۰ نفر است. در گفتوگو با امیر- مبارز پرستا ابتدا از او خواستیم که توضیح دهد برآورد ۳۳,۱۳۰ مرگ در سطح ملی که تنها ۸۵٪ از کلِ واقعی را پوشش میدهد، به چه معنی است و بر چه اساسی تعیین شده است.
