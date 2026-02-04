تهدیدها علیه کادر درمان؛ شورای عالی نظام پزشکی خواستار تأمین امنیت کادر سلامت شد

شورای عالی نظام پزشکی ایران، با انتشار بیانیه‌ای، با ابراز «نگرانی جدی نسبت به امنیت جانی، روانی و شغلی کادر درمان» در روند سرکوب اعتراضات دی‌ماه، از مسئولان و نهادهای ذی‌ربط خواست مانع برخوردهای «تهدیدآمیز یا مداخله‌گرانه» شوند.

همزمان، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد مجموعه‌ای از شهادت‌های مستقیم پزشکان و کادر درمان از شهرهای مختلف ایران را دریافت کرده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را «به بخشی از ماشین کشتار و سرکوب» تبدیل کرده است.

شورای عالی نظام پزشکی ایران در بیانیه‌اش که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، از مسئولان، نهادها خواست «نسبت به تأمین امنیت کامل و پایدار مراکز درمانی، صیانت از شأن، کرامت و استقلال حرفه‌ای کادر سلامت و پیشگیری از هرگونه برخورد غیرحرفه‌ای، تهدیدآمیز یا مداخله‌گرانه، اقدامات مؤثر و فوری و مسئولانه به‌عمل آورند.»

این شورا به مصادیق تهدید و مداخله اشاره نکرد، اما سازمان حقوق بشر ایران، در گزارشی که در همین روز منتشر کرد، از یورش نیروهای امنیتی به منازل و کلینیک‌ها و بازداشت خشونت‌آمیز پزشکان و امدادگران داوطلب خبر داد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود بازداشت دست‌کم ۳۵ نفر از پزشکان، پرستاران و اعضای کادر درمان به‌دلیل کمک به درمان معترضان را تأیید کرد و نوشت: «دکتر بابک (حسین) ضرابیان، متخصص بیماری‌های عفونی در اصفهان، دکتر بابک پورامین در مشهد، دکتر گلنار نراقی، متخصص طب اورژانس در تهران، دکتر علیرضا حسینی، متخصص بیهوشی در گلپایگان، دکتر علیرضا رضایی، متخصص اورولوژی در کرمانشاه، دکتر مسعود عبادی‌فرد آذر و دکتر پریسا پرکار در قزوین ازجمله این افرادند.»

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، نیروهای امنیتی همچنین به بیمارستان‌های میلاد، سعدی، سپاهان، سینا و غرضی و حتی منازل چند پزشک که به مجروحان کمک می‌کردند، یورش برده‌‌اند، بیش از ۵۰۰ پرونده مربوط به مجروحان را با خود برده‌اند و تعدادی از پزشکان تهدید، احضار و حتی بازداشت شده‌اند و اطلاعی از وضعیت آن‌ها در دست نیست.

این در حالی است که شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه‌اش تأکید کرده است که کادر سلامت کشور بر اساس سوگند حرفه‌ای، تعهدات قانونی و اصول بنیادین اخلاق پزشکی، مکلف‌اند در تمامی شرایط و بدون توجه به اوضاع اجتماعی، سیاسی یا امنیتی، خدمات تشخیصی و درمانی لازم را به تمام بیماران ارائه کنند.

این شورا افزوده است که تعهد حرفه‌ای پزشکان و کارکنان درمان «ذاتی، مستمر و غیرقابل‌تعلیق» است و ماهیت حرفه پزشکی بر حفظ جان انسان‌ها و کاهش آلام بیماران، فارغ از هرگونه ملاحظهٔ غیرحرفه‌ای، استوار است.

انتشار این بیانیه در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر سازمان نظام پزشکی ایران نیز بازداشت شماری از پزشکان در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه را تأیید و در عین حال اعلام کرده بود آمار دقیق و اطلاعات روشنی درباره علت این بازداشت‌ها در اختیار ندارد.

محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی، ۱۰ بهمن گفته بود در اعتراضات اخیر «برخی از پزشکان هم هستند که دستگیر شده‌اند»، اما گزارش رسمی و موثقی درباره تعداد و دلایل بازداشت‌ها در دست نیست و بیشتر اطلاعات از طریق گفت‌وگوهای غیررسمی میان همکاران به دست می‌آید.

همچنین محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران، ۱۱ بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تأیید کرد که ۱۷ تن از اعضای این سازمان «دچار مشکلات قضایی و امنیتی» شده‌اند.

در همین حال، رئیس نظام پزشکی قزوین، ۱۱ بهمن از آزادی دکتر علیرضا گلچین، متخصص جراحی عمومی و فوق‌تخصص جراحی سرطان، خبر داد. پیش‌تر روزنامهٔ گاردین گزارش داده بود که این جراح به‌دلیل کمک به معترضان مجروح، ۲۰ دی‌ماه در خانه‌اش بازداشت و در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود.

در جریان سرکوب خونبار اعتراضات دی‌ماه، علاوه بر هزاران کشته، هزاران تن از معترضان نیز در گوشه‌وکنار ایران زخمی و مجروح شدند، اما هنوز آمار رسمی از شمار زخمی‌ها منتشر نشده است. پایگاه حقوق‌بشری هرانا شمار آسیب‌دیدگان سرکوب اعتراضات دی‌ماه را دست‌کم ۱۱ هزار نفر اعلام کرده است.