بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، از حضور در «اجلاس تأثیر هوش مصنوعی» هند انصراف داد؛ رویدادی که دهلی‌نو آن را تلاشی برای تثبیت جایگاه خود در سیاست‌گذاری جهانی هوش مصنوعی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ فناوری معرفی کرده است.

این اجلاس پنج‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با حضور نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، برگزار شد و مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل، سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، و داریو آمودئی، مدیرعامل شرکت انتروپیک، در آن شرکت کردند.

بیل گیتس تنها چند ساعت پیش از سخنرانی اصلی برنامه‌ریزی‌شدهٔ خود از حضور در این اجلاس کناره‌گیری کرد. بنیاد گیتس اعلام کرد این تصمیم با هدف حفظ تمرکز اجلاس بر اولویت‌های اصلی آن گرفته شده است.

پیش‌تر نیز جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا، حضور خود در این رویداد را لغو کرده بود.

این اتفاق‌ها شروعی دشوار برای اجلاسی محسوب می‌شود که هند آن را نخستین گردهمایی بزرگ هوش مصنوعی در کشورهای در حال توسعه معرفی کرده و امیدوار بود از طریق آن نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری جهانی هوش مصنوعی به دست آورد.

لغو حضور گیتس پس از انتشار ایمیل‌هایی از سوی وزارت دادگستری آمریکا صورت گرفت که نشان می‌داد کارکنان بنیاد گیتس با جفری اپستین، سرمایه‌گذار آمریکایی که به جرایم جنسی محکوم شده بود، مکاتبه داشته‌اند.

گیتس گفته است ارتباط او با اپستین صرفاً به گفت‌وگوهای مربوط به فعالیت‌های خیریه محدود بوده و دیدار با او را اشتباه دانسته است.

نخست‌وزیر هند در سخنرانی خود بر لزوم حفاظت از کودکان در فضای هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت همان‌گونه که برنامهٔ درسی مدارس تنظیم می‌شود، فضای هوش مصنوعی نیز باید با در نظر گرفتن منافع کودکان و خانواده‌ها مدیریت شود.

در حاشیهٔ مراسم افتتاحیه، مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری برای گرفتن عکس یادگاری روی صحنه حضور یافتند، اما مدیران دو شرکت رقیب اوپن‌ای‌آی و انتروپیک برخلاف دیگران دست یکدیگر را نگرفتند.

با وجود این حاشیه‌ها، این اجلاس به اعلام سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزهٔ هوش مصنوعی انجامیده است. شرکت «ریلاینس اینداستریز» هند اعلام کرده طی هفت سال آینده نزدیک به ۱۱۰ میلیارد دلار برای توسعهٔ زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

گزارش‌ها همچنین حاکی است مجموع تعهدهای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مراکز دادهٔ هوش مصنوعی در هند، از جمله از سوی گروه آدانی، شرکت مایکروسافت و شرکت «یوتا»، به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

کارشناسان در عین حال هشدار داده‌اند گسترش سریع این زیرساخت‌ها ممکن است شبکهٔ برق و منابع آب هند را تحت فشار قرار دهد.

دولت هند این اجلاس را نخستین گردهمایی بزرگ هوش مصنوعی در کشورهای در حال توسعه معرفی کرده و هدف آن را تقویت نقش این کشور در تعیین مقررات و سیاست‌های جهانی این فناوری اعلام کرده است.