شرکت‌های بزرگ فناوری و استارتاپ‌های هوش مصنوعی در چین، هم‌زمان با تعطیلات سال نو در این کشور، رقابت تازه‌ای را برای عرضهٔ مدل‌های پیشرفته آغاز کرده‌اند. این رقابت یک سال پس از ورود پرسر‌وصدا و تحول‌آفرین شرکت «دیپ‌سیک» به بازار شکل گرفته است.

دیپ‌سیک یک استارتاپ چینی هوش مصنوعی است که سال گذشته با عرضهٔ مدل‌های پیشرفته و کم‌هزینهٔ خود توجه جهانی را جلب کرد و به رقیبی جدی برای شرکت‌های آمریکایی تبدیل شد.

در حالی که انتظار می‌رود شرکت دیپ‌سیک به‌زودی مدل نسل جدید V4 خود را معرفی کند، بسیاری از شرکت‌های چینی تلاش کرده‌اند با عرضهٔ محصولات جدید در جشنوارهٔ بهاره توجه بازار را به خود جلب کنند و از غافلگیر شدن دوباره در رقابت جهانی هوش مصنوعی جلوگیری کنند.

به گفتهٔ تحلیلگران، افزایش عرضهٔ این مدل‌ها نشان‌دهندهٔ رقابت فشردهٔ شرکت‌های چینی برای پیشی گرفتن در رقابت جهانی هوش مصنوعی و کاهش فاصله با شرکت‌های آمریکایی است.

در ادامه، با مهم‌ترین شرکت‌ها و مدل‌هایی که در این رقابت نقش دارند، آشنا می‌شوید.

دیپ‌سیک (DeepSeek)

مدل V4 این استارتاپِ مستقر در هانگژو قرار است جایگزین مدل V3 شود؛ مدلی که سال گذشته موتور اپلیکیشن دستیار هوش مصنوعی این شرکت بود و توانست در فروشگاه اپل آمریکا از چت‌جی‌پی‌تی پیشی بگیرد و به محبوب‌ترین برنامهٔ رایگان تبدیل شود. فعالان صنعت هوش مصنوعی همچنین منتظر معرفی مدل R2، جانشین مدل R1، هستند.

این شرکت هفتهٔ گذشته قابلیت «پنجرهٔ زمینه» چت‌بات خود (میزان اطلاعاتی که با یک دستور می‌تواند پردازش کند) را از ۱۲۸ هزار توکن به یک میلیون توکن افزایش داد. این ارتقا به چت‌بات امکان می‌دهد متونی در اندازهٔ یک کتاب را برای پاسخ به یک درخواست کاربر تحلیل کند.

بایت‌دنس (ByteDance)

شرکت سازندهٔ پلتفرم تیک‌تاک اعلام کرد چت‌بات «دوبائو» (Doubao 2.0) را عرضه کرده است. به گفتهٔ این شرکت، مدل جدید توانایی انجام وظایف پیچیده و چندمرحله‌ای و «تفکر عمیق» دارد و از نظر عملکرد با مدل‌های جدید چت‌جی‌پی‌تی شرکت اوپن‌ای‌آی و جمنای ۳ پرو گوگل رقابت می‌کند.

بر اساس داده‌های شرکت Quest Mobile، اپلیکیشن دوبائو از نظر تعداد کاربران فعال هفتگی محبوب‌ترین چت‌بات هوش مصنوعی در چین است.

همچنین مدل تولید ویدئوی Seedance 2.0 این شرکت توجه گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی چین به خود جلب کرده و حتی ایلان ماسک نیز از آن تمجید کرده است. این مدل می‌تواند تنها با چند دستور ساده، یا حتی یک دستور، ویدئوهای سینمایی با کیفیت بالا تولید کند. بایت‌دنس همچنین مدل تولید تصویر Seedream 5.0 Lite را معرفی کرده است.

علی‌بابا (Alibaba)

شرکت علی‌بابا مدل Qwen3.5 را معرفی کرده که به گفتهٔ این شرکت برای «دوران هوش مصنوعی عامل‌محور» طراحی شده است. در این رویکرد، هوش مصنوعی تنها به گفت‌وگو محدود نیست و می‌تواند وظایف پیچیده‌تری مانند خرید آنلاین یا مدیریت فرایندهای کاری را با حداقل دخالت انسان انجام دهد.

این شرکت برای ترویج «تجارت عامل‌محور» در ششم فوریه سه میلیارد یوان (۴۰۰ میلیون دلار) کوپن تخفیف توزیع کرد؛ اقدامی که به گفتهٔ علی‌بابا در فاصلهٔ ۶ تا ۱۱ فوریه به ثبت بیش از ۱۲۰ میلیون سفارش منجر شد.

ژیپو (Zhipu)

شرکت Zhipu AI مدل متن‌باز GLM-5 را با قابلیت‌های پیشرفته‌تر برنامه‌نویسی و توانایی انجام وظایف طولانی‌مدت منتشر کرده است. این شرکت اعلام کرد استقبال جهانی از این مدل به‌قدری زیاد بوده که از ظرفیت موجود فراتر رفته و باعث کندی خدمات برای برخی کاربران شده است.

ژیپو که یکی از استارتاپ‌های پیشرو موسوم به «ببرهای هوش مصنوعی» چین به شمار می‌رود، ماه گذشته همراه با شرکت MiniMax وارد بورس هنگ‌کنگ شد و قصد دارد عرضهٔ ثانویه‌ای نیز در شانگهای انجام دهد.

مینی‌مکس (MiniMax)

این شرکت مدل متن‌باز M2.5 را معرفی کرده و در عرضهٔ اولیهٔ سهام خود در هنگ‌کنگ ۴.۸ میلیارد دلار هنگ‌کنگ (۶۲۰ میلیون دلار) سرمایه جذب کرده است.

مینی‌مکس سازندهٔ ابزار تولید ویدئوی Hailuo AI و اپلیکیشن Talkie است که امکان تعامل کاربران با شخصیت‌های مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم می‌کند.

تنسنت (Tencent)

تیم هون‌یوآنِ شرکت تنسنت مدل فشرده و کم‌حجم HY-1.8B-2Bit را عرضه کرده که برای اجرا روی دستگاه‌های مصرفی مانند تلفن‌های همراه طراحی شده است.

آی‌فلایتک (iFlytek)

شرکت iFlytek مدل Spark X2 را معرفی کرده که به‌طور کامل با استفاده از تراشه‌های ساخت چین آموزش دیده است. این شرکت می‌گوید نسخهٔ جدید بر کاربردهای عملی در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، صنعت خودرو و خدمات مبتنی بر عامل تمرکز دارد.

نت‌ایز یوداو (NetEase Youdao)

این شرکت LobsterAI را عرضه کرده است؛ دستیار شخصی مبتنی بر هوش مصنوعی که روی رایانهٔ کاربر اجرا می‌شود و می‌تواند وظایفی مانند جست‌وجوی اطلاعات، زمان‌بندی و تحلیل داده را انجام دهد. این سامانه امکان اتصال به موبایل و تعامل از راه دور از طریق ابزارهای سازمانی رایج در چین را نیز دارد.

دکس‌مال (Dexmal)

استارتاپ دکس‌مال مدل DM0 را برای کاربردهای مرتبط با ربات‌ها معرفی کرده است. این مدل داده‌های اینترنتی چندوجهی را با اطلاعات مربوط به رانندگی، ناوبری و عملیات رباتیک ترکیب می‌کند و روی چندین پلتفرم ربات آموزش دیده است.