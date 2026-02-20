روزنامهٔ گاردین در گزارشی اختصاصی بر اساس اسنادی از قراردادهای «هیئت صلح» که آنها را بررسی کرده، نوشت دولت ترامپ در حال برنامهریزی برای ساخت یک پایگاه نظامی با ظرفیت پنج هزار نیرو در جنوب غزه است.
همزمان، رئیسجمهور ایالات متحده و فدراسیون بینالمللی فوتبال اعلام کردند که فیفا هدایت یک صندوق ۷۵ میلیون دلاری برای بازسازی تأسیسات فوتبال در غزه را که در جنگ میان اسرائیل و حماس ویران شده، بر عهده خواهد گرفت.
گاردین در گزارشی که پنجشنبه یکم اسفند منتشر کرد، نوشت پایگاه نظامی که دولت آمریکا در حال برنامهریزی برای ساخت آن است، قرار است بهعنوان مرکز عملیات یک «نیروی تثبیت بینالمللی» چندملیتی مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، طرحهای بررسیشده شامل ساخت تدریجی یک مجموعهٔ نظامی با برجهای دیدهبانی زرهی، سنگرها، میدان آموزش سلاحهای سبک و انبار تجهیزات نظامی است. به نوشتهٔ گاردین، چند شرکت بینالمللی ساختمانی فعال در مناطق جنگی نیز از محل پیشنهادی بازدید کردهاند.
با این حال گاردین میگوید یک مقام دولت ترامپ در پاسخ به پیگیری این روزنامه دربارهٔ این موضوع گفت: «همانطور که رئیسجمهور ترامپ گفته است، هیچ نیروی آمریکایی در آنجا نخواهد بود. ما قصد نداریم در مورد اسناد درزکرده بحث کنیم.»
مقامات فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، نیز سؤالات مربوط به پایگاه نظامی را به «هیئت صلح» ارجاع دادند.
گاردین همچنین گزارش داد دولت اندونزی پیشنهاد اعزام تا هشت هزار نیرو برای مشارکت در نیروی چندملیتی را که قرار است در غزه مستقر شود، مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل به «هیئت صلح» اجازه داده است یک نیروی تثبیت موقت برای حفاظت از مرزهای غزه، حفظ امنیت داخلی، حفاظت از غیرنظامیان و آموزش نیروهای پلیس فلسطینی ایجاد کند.
با این حال، جزئیات قواعد درگیری این نیرو، نقش آن در صورت ازسرگیری درگیریها یا جایگاه آن در روند خلعسلاح گروه افراطی حماس هنوز روشن نیست؛ گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی میدانند.
«هیئت صلح» پس از آن شکل گرفت که دولت ترامپ با همکاری قطر و مصر در ماه اکتبر برای توقف دو سال جنگ در غزه به آتشبس دست یافت. ایالات متحده میگوید در حال حاضر تمرکز خود را بر خلعسلاح گروه حماس گذاشته است. حملهٔ این گروه در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به اسرائیل، نقطهآغاز جنگی طولانی و گسترده در نوار غزه شد که به کشته شدن بیش از ۷۰ هزار نفر انجامید.
پیشتر نیز آقای ترامپ روز یکشنبه ۲۶ بهمن اعلام کرده بود کشورهای عضو این ابتکار متعهد شدهاند هزاران نیرو برای یک نیروی تثبیتکنندهٔ مورد تأیید سازمان ملل و همچنین برای پلیس محلی در نوار غزه اختصاص دهند. به گفتهٔ او، نشست نخست این گروه در «مؤسسهٔ صلح دونالد جی ترامپ» در واشینگتن برگزار شده و هیئتهایی از بیش از ۲۰ کشور در آن شرکت کردهاند.
صندوق ۷۵ میلیون دلاری برای بازسازی تأسیسات فوتبال
دولت آمریکا روز پنجشنبه ۳۰ بهمن اعلام کرد فیفا هدایت یک صندوق ۷۵ میلیوندلاری برای بازسازی زیرساختهای فوتبال در غزه را بر عهده خواهد گرفت.
دونالد ترامپ این طرح بازسازی را در نخستین نشست «هیئت صلح» در واشینگتن اعلام کرد؛ نهادی که با حضور شماری از متحدان نزدیک او تشکیل شده و در مرحلهٔ نخست بر بازسازی نوار غزه تمرکز دارد.
رئیسجمهور آمریکا گفت فیفا به جمعآوری مجموعاً ۷۵ میلیون دلار برای پروژههایی مرتبط با فوتبال، از جمله ساخت زمینها و زیرساختهای ورزشی در غزه، کمک خواهد کرد.
فیفا بعدتر در بیانیهای اعلام کرد برنامههایی برای احداث یک آکادمی فوتبال، یک ورزشگاه ملی جدید با ظرفیت ۲۰ هزار نفر و دهها زمین فوتبال در دست بررسی است، اما در این بیانیه به رقم ۷۵ میلیون دلار اشاره نشد و گفته شد منابع مالی از رهبران و نهادهای بینالمللی تأمین خواهد شد.