ترامپ برای دستیابی به توافق با ایران ۱۰ تا ۱۵ روز مهلت داد؛ تهران متقابلاً تهدید کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن گفت که آمریکا باید به یک توافق معنادار با ایران دست یابد و اعلام کرد طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده مشخص می‌شود که چه تصمیمی دربارهٔ ایران می‌گیرد.

هم‌زمان، نمایندهٔ جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به تهدیدهای واشینگتن هشدار داد در صورت حملهٔ نظامی، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا در منطقه «اهداف مشروع» تهران خواهند بود.

آقای ترامپ در سخنرانی خود در نخستین نشست «هیئت صلح غزه» گفت رسیدن به یک توافق معنادار با ایران آسان نیست و تأکید کرد آمریکا باید به چنین توافقی دست یابد، در غیر این صورت «اتفاقات بدی رخ خواهد داد».

او هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق، واشینگتن «ممکن است مجبور شود یک گام فراتر برود» و افزود احتمالاً طی ۱۰ روز آینده نتیجه مشخص خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا ساعتی بعد، در پاسخ به درخواست توضیح بیشتر، در هواپیمای ویژهٔ رئیس‌جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم این زمان کافی باشد؛ ۱۰ تا ۱۵ روز، حداکثر همین مقدار.»

او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما بار دیگر نسبت به وقوع «اتفاقات بسیار بد» هشدار داد و تأکید کرد ایران باید به هر شکل ممکن به توافق برسد.

او همچنین با اشاره به روند صلح در غزه و خاورمیانه گفت زمان آن رسیده که ایران به این مسیر بپیوندد. به‌گفتۀ آقای ترامپ، جمهوری اسلامی نمی‌تواند به «تهدید ثبات کل منطقه» ادامه دهد و نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، زیرا در صورت دستیابی ایران به چنین سلاحی، امکان دستیابی به صلح در خاورمیانه وجود نخواهد داشت.

در واکنش به این هشدارها و تهدیدهای چندین روز اخیر، سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، روز جمعه اول اسفند در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت تأکید کرد که در صورت هرگونه تجاوز نظامی علیه ایران، «کلیهٔ پایگاه‌ها، تأسیسات و دارایی‌های نیروی متخاصم در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد».

امیرسعید ایروانی در این نامه از اعضای شورای امنیت خواست تمامی اختیارات خود را برای وادار کردن ایالات متحده به پایان دادن به آن‌چه «تهدیدات غیرقانونی» خواند، به‌کار گیرند.

پیش‌تر عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ جمهوری اسلامی، نیز در گفت‌وگو با شبکهٔ الجزیره با تأکید بر ادامهٔ مذاکرات هسته‌ای با آمریکا هشدار داده بود که در صورت حملهٔ نظامی واشینگتن، نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه هدف قرار خواهند گرفت، نه کشورهای منطقه.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده طی روزهای اخیر شمار قابل‌توجهی جنگنده و هواپیماهای پشتیبانی نیز به خاورمیانه اعزام کرده و بزرگ‌ترین تمرکز قدرت هوایی خود در منطقه از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق را شکل داده است.

روز پنجشنبه رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ارتش ایلات متحده آمادهٔ حمله به ایران است، اما ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.

این هشدارها و گزارش‌ها در حالی است که نمایندگان آمریکا و ایران ۲۸ بهمن در ژنو دور دوم مذاکرات خود را برگزار کردند.

کرولاین لویت، سخنگوی کاخ سفید، پس از آن گفت دو طرف همچنان در برخی مسائل فاصلهٔ زیادی دارند و تأکید کرد دیپلماسی گزینهٔ نخست دولت ترامپ است، اما اقدام نظامی همچنان روی میز قرار دارد.

به‌گفتۀ مقام‌های آمریکایی، واشینگتن انتظار دارد ایران تا پایان ماه پیشنهاد مشخصی ارائه کند که به نگرانی‌های آمریکا دربارهٔ برنامهٔ هسته‌ای این کشور پاسخ دهد، هرچند برخی مقام‌ها نسبت به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات ابراز تردید کرده‌اند.

ترامپ نیز بارها تهدید کرده است در صورت شکست مذاکرات به ایران حمله خواهد کرد و گفته ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.

بر اساس گزارش‌ها، نیروی هوایی آمریکا ده‌ها جنگنده و هواپیمای پشتیبانی را به پایگاه‌هایی در اردن و عربستان سعودی منتقل کرده و بخشی از تجهیزات نظامی مستقر در بریتانیا نیز به نقاطی نزدیک‌تر به خاورمیانه جابه‌جا شده‌اند.

نیروی دریایی آمریکا نیز ده‌ها شناور از جمله ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌های مجهز به دفاع موشکی را در خاورمیانه و شرق دریای مدیترانه مستقر کرده و ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جرالد فورد» نیز در مسیر منطقه گزارش شده است.