معاون رئیسجمهور آمریکا پس از مذاکرات ژنو گفت: ایران با همهٔ «خطوط قرمز» تعیینشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک موافقت نکرده است.
جیدی ونس روز سهشنبه ۲۸ بهمن در گفتوگو با شبکهٔ فاکسنیوز افزود: «در برخی جنبهها، جلسه خوب پیش رفت؛ آنها توافق کردند که بعداً دوباره دیدار کنند. اما از جهات دیگر، کاملاً روشن بود که رئیسجمهور چند خط قرمز تعیین کرده که ایرانیها هنوز واقعاً حاضر نیستند آن را بپذیرند و دربارهاش وارد روند حلوفصل شوند».
او جزئیاتی در مورد خط قرمزهای دونالد ترامپ ارائه نکرد، ولی مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده ۱۵ بهمن اعلام کرده بود که مذاکره با ایران علاوه بر پروندهٔ هستهای باید دربارهٔ موضوعات دیگری مانند برنامهٔ موشکی تهران و رفتار جمهوری اسلامی با معترضان باشد تا به نتیجهای معنادار برسد.
او گفته بود: «برای اینکه مذاکرات به نتیجهای معنادار برسد، باید به موضوع موشکهای بالستیک ایران، حمایت آن از سازمانهای تروریستی، برنامه هستهای و همچنین شیوه برخورد حکومت با مردم ایران نیز پرداخته شود».
جیدی ونس در بخش دیگری از مصاحبه با فاکس نیوز گفت: «اولویت اصلی ما این است که ایران به سلاح هستهای دست پیدا نکند. ما نمیخواهیم اشاعه هستهای رخ دهد».
او اظهار داشت: «رئیسجمهور شدیداً بهدنبال یافتن راهحلی است، چه از طریق گزینههای دیپلماتیک و چه گزینهٔ دیگر، به این معنی که ایرانیها نتوانند به سلاح هستهای دست پیدا کنند».
معاون رئیسجمهوری آمریکا تأکید کرد: «ما به کار در این زمینه ادامه میدهیم. اما بدیهی است که رئیسجمهور این حق را برای خود محفوظ میداند که ببیند چه زمانی دیپلماسی به پایان طبیعیاش رسیده است».
او افزود: «امیدواریم به آن نقطه نرسیم، اما اگر برسیم، تصمیم با رئیسجمهور خواهد بود».
دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا روز سهشنبه با میانجیگری عمان در ژنو سوئیس برگزار شد ولی نتیجه ملموسی بهدنبال نداشت. با این حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، آن را «مثبت و سازنده» خواند.
او تصریح کرد که «مسیر توافق شروع شده ولی بهسرعت به آن نخواهیم رسید».
یک مقام آمریکایی هم به رادیوفردا گفت که ایران اعلام کرده است تا دو هفتهٔ آینده پیشنهادهای مفصلی ارائه خواهد کرد تا شکافهای موجود در مذاکرات هستهای با ایالات متحده را پر کند.
این مقام که نخواست نامش فاش شود افزود: «پیشرفتهایی حاصل شد، اما هنوز جزئیات زیادی برای بحث باقی مانده است. ایرانیها گفتند طی دو هفتهٔ آینده با پیشنهادهای دقیق بازمیگردند تا برخی شکافهای باز موجود در مواضع میان طرفین را پر کنند».
دونالد ترامپ بامداد سهشنبه گفته بود که بهطور «غیرمستقیم» در مذاکرات میان ایران و ایالات متحده دربارهٔ برنامه هستهای تهران دخیل است و تأکید کرد این گفتوگوها «بسیار مهم» خواهد بود.
پزشکیان: به چه زبانی بگوییم بهدنبال سلاح هستهای نیستیم
در همین حال، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، روز سهشنبه در یک گفتوگوی تلویزیونی با سه چهرهٔ نزدیک به دولت گفت که «بر اساس فتوای رهبر جمهوری اسلامی از نظر اعتقادی، بههیچوجه بهدنبال سلاح هستهای نیستیم و هرگونه که بخواهند راستیآزمایی کنند، ما آمادگی داریم».
او گفت: «به چه زبانی بگوییم بهدنبال سلاح هستهای نیستیم. ما در این خصوص آماده هرگونه راستیآزمایی هستیم».
حکومت جمهوری اسلامی ایران در حالی به فتوای علی خامنهای برای عدم تمایلش به ساخت سلاح هستهای استناد میکند، که هنوز به طور رسمی متن این فتوا را منتشر نکرده است.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تهران به اندازهای اورانیوم را غنیسازی کرده است که برای ساخت دستکم شش تا هفت بمب اتمی کفایت میکند.