بحرین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که در صورت تصویب، به کشورها اجازه می‌دهد از «تمام ابزارهای لازم» برای محافظت از کشتیرانی تجاری در تنگهٔ هرمز و اطراف آن استفاده کنند.

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه چهارم فروردین با اعلام این خبر افزود که متن این پیش‌نویس را دیده است.

بر اساس این گزارش، در متن پیشنهادی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای امنیت و صلح بین‌المللی خوانده شده و به کشورها اجازه داده می‌دهد به‌تنهایی یا از طریق ائتلاف‌های دریایی چندملیتی داوطلبانه، از «تمام ابزارهای لازم» در داخل و اطراف تنگهٔ هرمز، از جمله در آب‌های سرزمینی کشورهای در امتداد سواحل آن، برای تضمین عبور و مرور و جلوگیری از اقداماتی که ناوبری بین‌المللی را مسدود یا مختل می‌کند، استفاده کنند.

این قطعنامه همچنین آمادگی خود را برای اعمال اقداماتی، از جمله تحریم‌های هدفمند، ابراز می‌کند.

متن پیش‌نویس از حکومت ایران می‌خواهد که فوراً تمام حملات علیه کشتی‌های تجاری و بازرگانی و هرگونه تلاش برای ممانعت از عبور و مرور قانونی یا آزادی ناوبری در داخل و اطراف تنگهٔ هرمز را متوقف کند.

این قطعنامه در صورت تصویب، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد که به شورا اجازه می‌دهد اقداماتی از تحریم‌ها گرفته تا استفاده از زور را انجام دهد.

پیش‌نویس این قطعنامه مورد حمایت سایر کشورهای عرب خلیج فارس و ایالات متحده است، اما خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها می‌گوید بعید است این قطعنامه در شورای امنیت تصویب شود، چرا که چین و روسیه در صورت لزوم آن را وتو خواهند کرد.

یک قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل به دست‌کم ۹ رأی موافق این شورای ۱۵ عضوی و عدم وتو توسط روسیه، چین، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه نیاز دارد.

بحرین از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از اهداف اقدامات تلافی‌جویانهٔ حکومت ایران بوده و تا کنون دست‌کم دو نفر نیز در این کشور در دو حملهٔ جداگانهٔ ایران کشته شدند که جدیدترین آن‌ها یک ساختمان مسکونی در پایتخت، منامه، را هدف قرار داده بود.

قطعنامهٔ پیشنهادی فرانسه

خبرگزاری رویترز می‌گوید فرانسه نیز پیش‌نویس دیگری را با لحنی آشتی‌جویانه عصر دوشنبه سوم فروردین در میان اعضای شورای امنیت توزیع کرد.

در قطعنامهٔ پیشنهادی فرانسه هیچ اشاره‌ای به ایران نشده و در آن از همهٔ طرف‌ها خواسته می‌شود از تشدید بیشتر تنش‌ها خودداری کنند. این قطعنامه همچنین خواستار توقف خصومت‌های جاری در خلیج فارس، تنگهٔ هرمز و خلیج عمان شده و بازگشت به مسیر دیپلماسی را درخواست می‌کند.

این قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار نمی‌گیرد.

این متن به‌جای صدور مجوز اقدام، کشورهایی را که در مسیرهای دریایی تجاری در تنگهٔ هرمز نفع دارند، تشویق می‌کند تا تلاش‌های کاملاً دفاعی را برای تضمین ایمنی و امنیت ناوبری، از جمله از طریق اسکورت کشتی‌های تجاری و بازرگانی، با احترام کامل به قوانین بین‌المللی، از جمله قانون دریاها، هماهنگ کنند.

از زمان آغاز جنگ اخیر در نهم اسفند ۱۴۰۴، ایران عبور و مرور کشتی‌ها در تنگهٔ هرمز را مختل کرده و صرفاً به کشتی‌های خاصی اجازهٔ عبور از این آبراههٔ استراتژیک را می‌دهد. ۲۰ درصد نفت صادراتی و حدود ۳۵ درصد گاز مایع جهان از تنگهٔ هرمز عبور می‌کند.

پیش‌تر، یکم فروردین، بیش از ۲۰ کشور اعلام کرده‌اند که برای تضمین عبور ایمن از تنگهٔ هرمز مشارکت خواهند کرد و اقدام حکومت ایران در «بستن» این آبراه حیاتی را محکوم کرده‌اند.