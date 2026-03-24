در جنگ‌های امروزه، میدان نبرد فقط جایی نیست که موشک‌ها فرود می‌آیند بلکه آن‌جا است که روایت‌ها شکل می‌گیرند؛ جایی که هر طرف تلاش می‌کند واقعیت را آن‌گونه خود می‌خواهد تعریف کند و ذهن‌ها را به تسخیر درآورد. اما چرا جمهوری اسلامی که در دهه‌های پیشین به‌کرات توانسته بود روایت‌های عمومی را در اختیار بگیرد، امروز در میدان جنگ جاری با آمریکا و اسرائیل با چالش جدی روبه‌رو است؟ سعید پیوندی، جامعه‌شناس ساکن فرانسه، در این گزارش ریشه‌های این شکست را واکاوی می‌کند.