جلیل دوستخواه، پژوهشگر نامدار فرهنگ ایران، درگذشت

جلیل دوستخواه، پژوهشگر، نویسنده، مترجم و ادیب برجسته‌ای که اوستا را به زبان امروز آورد، در ۹۲ سالگی در استرالیا درگذشت.

سیاوش دوستخواه خبر درگذشت پدرش در چهارم فرودین را تأیید کرد و نوشت فاصلهٔ جغرافیایی او با وطن، در دورانی که خود آن را «تبعید خودخواسته» می‌خواند، هرگز باعث نشد پیوند او با ایران کم‌رنگ شود.

فرزند جلیل دوستخواه همچنین تأکید کرد که پدرش، در سال‌های دور از وطن، هیچ‌گاه نمی‌توانست نام ایران را بر زبان بیاورد بی‌آن‌که صدایش نلرزد و چشمانش از اشک پر نشود. عشق او به ایران، عشقی زنده، عمیق و شناخته‌شده برای همهٔ اطرافیانش بود.

پژوهشگری که اوستا را به زبان امروز آورد

جلیل دوستخواه در ۱۵ شهریور ۱۳۱۲ در اصفهان به دنیا آمد؛ شهری که برای بسیاری از چهره‌های ادبی و فرهنگی ایران نقطهٔ آغاز بوده است.

او آموزش‌های نخستین را در مکتب‌خانه آغاز کرد و سپس با پشتکار و تلاش شخصی، مسیر تحصیل را ادامه داد تا در نهایت وارد دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران شد؛ جایی که علاقه‌اش به متون کهن ایران به‌صورت جدی شکل گرفت و مسیر زندگی حرفه‌ای او را تعیین کرد.

او از همان سال‌های جوانی به عرصه‌ای روی آورد که در آن زمان تخصصی و محدود به محافل دانشگاهی بود؛ یعنی زبان‌ها و متون ایران باستان. همین انتخاب او و همتی که در این مسیر صرف کرد، باعث شد طی چند دهه به یکی از شناخته‌شده‌ترین نام‌ها در اوستاپژوهی معاصر بدل شود.

مهم‌ترین اثر او ترجمه و پژوهش گسترده بر «اوستا» است؛ کتاب مقدس زرتشتیان که از کهن‌ترین متون شناخته‌شدهٔ ایرانی به شمار می‌رود.

اثر دو جلدی «اوستا؛ کهن‌ترین سرودها و متن‌های ایرانی» حاصل سال‌ها کار مداوم اوست. این اثر تنها یک ترجمه نیست بلکه مجموعه‌ای از مقدمه‌های تحلیلی، توضیح‌های تاریخی، واژه‌نامه و نمایه‌های تخصصی هم ارزش آن را دوچندان کرده است.

این اثر به‌ویژه به این دلیل اهمیت دارد که کوشیده است میان دقت علمی و زبان قابل فهم برای مخاطب امروز تعادل برقرار کند. این تلاش جلیل دوستخواه باعث شد اوستا از محدودهٔ پژوهشگران تخصصی فراتر رود و در اختیار طیف گسترده‌تری از فارسی‌زبانان قرار گیرد. به همین دلیل، این کتاب در بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی به‌عنوان منبعی مرجع مورد استفاده قرار گرفته است.

با این حال، کارنامهٔ دوستخواه به اوستا محدود نمی‌شود. او در حوزهٔ شاهنامه‌پژوهی نیز به‌طور جدی کار کرد و با آثاری چون «پژوهش‌هایی در شاهنامه»، «حماسهٔ ایران» و «شناخت‌نامهٔ فردوسی و شاهنامه»، به بررسی ریشه‌های حماسهٔ ایرانی و جایگاه فردوسی در شکل‌گیری هویت فرهنگی ایران پرداخت.

در آثار او، پیوندی روشن میان اوستا، اسطوره و شاهنامه دیده می‌شود که می‌توان در مجموع آن را تلاشی برای فهم ایران به‌عنوان یک تداوم فرهنگی توصیف کرد. در این نگاه، متون دینی، روایت‌های اسطوره‌ای و حماسهٔ ملی اجزای یک کلیت به‌هم‌پیوسته‌اند که حافظهٔ تاریخی و هویت ایرانی را شکل می‌دهند.

دوستخواه همچنین در حلقهٔ ادبی «جُنگ اصفهان» هم حضور داشت؛ محفلی تأثیرگذار در ادبیات معاصر ایران که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی نقش مهمی در شکل‌گیری جریان‌های نوگرا ایفا کرد.

با همهٔ این اوصاف، جلیل دوستخواه در سال ۱۳۶۹ همچون شمار قابل‌توجه دیگری از اهل فرهنگ و هنر ایران مجبور به ترک ایران شد و به استرالیا رفت. خودش این مهاجرت را «جلای وطن» یا «تبعید خودخواسته» می‌نامید. با این حال، همان‌گونه که پسرش روایت کرده است، این فاصلهٔ جغرافیایی هرگز پیوند عاطفی او با ایران را کم‌رنگ نکرد و حتی نمی‌توانست نام «ایران» را بر زبان بیاورد، بی‌آن‌که صدایش بلرزد.

در کنار فعالیت‌های علمی، جلیل دوستخواه در زندگی شخصی نیز به‌عنوان همسری مهربان، پدری دلسوز و پدربزرگی دوست‌داشتنی شناخته می‌شد. خانواده‌اش تأکید کرده‌اند که در وجود او، در کنار عشق به خانواده، عشقی پایدار به ایران و فرهنگ ایران جریان داشت.

جلیل دوستخواه نه‌فقط با آثارش بلکه با رویکرد فکری‌اش، که پژوهش را ابزاری برای پاسداری از فرهنگ می‌دانست، در حافظهٔ فرهنگی ایران و ایرانیان ماندگار شد. او از نسل پژوهشگرانی بود که می‌کوشیدند میراث ایران را از محدودهٔ تخصصی بیرون بیاورند و به زبان امروز منتقل کنند.

مرگ او از دست رفتن یکی از چهره‌های پرتلاش و مداوم در حوزهٔ شناخت فرهنگ ایران است؛ پژوهشگری که از اصفهان تا استرالیا، در همهٔ این سال‌ها، یک دغدغه را دنبال کرد؛ فهم و حفظ ایران.

برخی آثار مهم جلیل دوستخواه

اوستا؛ کهن‌ترین سرودها و متن‌های ایرانی

مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اثر جلیل دوستخواه، ترجمه و پژوهش مفصل او دربارهٔ اوستاست؛ اثری دو جلدی که حاصل سال‌ها کار او در زمینهٔ زبان‌ها و متون ایران باستان است که در سال ۱۳۷۰ منتشر و بعدها بارها تجدید چاپ شد.

حماسه ایران (یادمانی از فراسوی هزاره‌ها)

این کتاب از آثار مهم جلیل دوستخواه در حوزهٔ حماسه‌پژوهی است و نشان می‌دهد توجه دوستخواه فقط به متون دینی ایران باستان محدود نبود، بلکه به تبار و تداوم حماسهٔ ایرانی نیز می‌اندیشید. از این اثر به‌عنوان یکی از آثار شاخص دوستخواه در حوزهٔ شاهنامه و سنت حماسی ایران یاد شده است.

فرآیند تکوین حماسه ایران؛ پیش از روزگار فردوسی

این اثر به ریشه‌های شکل‌گیری حماسه ایرانی پیش از شاهنامه فردوسی می‌پردازد و برای فهم نگاه دوستخواه به پیوند اسطوره، روایت و حافظه تاریخی ایران اهمیت دارد. او در این اثر، به زمینه‌های فرهنگی و ادبی حماسه ملی ایران پیش از تدوین شاهنامه توجه کرده است.

پژوهش‌هایی در شاهنامه

این کتاب در اصل از آثار مرتبط با شاهنامه‌پژوهی است که با ترجمه جلیل دوستخواه در دسترس فارسی‌زبانان قرار گرفت و محل ارجاع‌های دانشگاهی پژوهشگران هم قرار گرفته است.

نامورنامه؛ دربارهٔ فردوسی و شاهنامه

این عنوان نیز در ارجاع‌های پژوهشی فارسی در شمار آثار مرتبط با دوستخواه و حوزه فردوسی‌پژوهی و شاهنامه‌پژوهی آمده است. اهمیت آن در این است که جایگاه دوستخواه را در مطالعه فردوسی و سنت حماسی ایران کامل‌تر نشان می‌دهد.

رهیافتی به گاهان زرتشت و متن‌های نو‌اوستایی

این کتاب اثر هانس ریشلت با ترجمهٔ جلیل دوستخواه اثری پژوهشی دربارهٔ گاهان زرتشت است، که به‌باور پژوهشگران، تنها بخش اوستا است که خودِ زرتشت سروده است. اهمیت آن در این است که نشان می‌دهد دوستخواه فقط به ترجمه عمومی اوستا بسنده نکرد، بلکه در معرفی و ترجمه آثار تخصصی‌تر مربوط به بخش‌های بنیادین اوستا نیز نقش داشت.