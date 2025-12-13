کامران فانی، ادیب و مترجم برجسته، در ۸۱ سالگی درگذشت

کامران فانی، مترجم و فهرست‌نویس و کتاب‌شناس برجسته ایران، روز شنبه، ۲۲ آذرماه، پس از سپری کردن یک دوره بیماری در ۸۱ سالگی درگذشت.

او به بیماری آلزایمر مبتلا بود.

کامران فانی متولد ۲۵ فروردین ۱۳۲۳ در قزوین بود و از چهره‌های اثرگذار در حوزه کتابداری، فهرست‌نویسی و دانشنامه‌نگاری به شمار می‌رفت.

از جمله آثار و همکاری‌های شاخص او می‌توان به «سرعنوان‌های موضوعی فارسی»، «رده‌بندی تاریخ ایران»، «رده‌بندی فلسفه اسلامی» و «دانشنامه کودکان و نوجوانان» اشاره کرد.

خبر درگذشت او در حالی منتشر می‌شود که اواسط مهرماه امسال، خبر انتقال این پژوهشگر نامدار به مرکز نگهداری سالمندان در کرج به نگرانی گسترده‌ای در میان چهره‌های فرهنگی دامن زد.

در پی انتشار این خبر بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی را مامور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود او کرد.

فانی در سال ۱۳۴۱ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد، اما پس از دو سال تغییر رشته داد تا در رشته زبان و ادبیات فارسی درس بخواند. او در سال ۱۳۴۷ او در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد.

از جمله ترجمه‌های شاخص کامران فانی می‌توان به آثاری از آنتون چخوف مانند «مرغ دریایی» و ترجمه‌هایی از آثار داستایوفسکی، گونتر گراس و کارِل چاپِک اشاره کرد.

کامران فانی عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیئت علمی دانشنامه تشیع هم بود.