کامران فانی؛ فرهیختگی در اوج و تنهایی در فرود

گاهی در لابه‌لای اخبار روز، خبری منتشر می‌شود که نه فقط یک اطلاع‌رسانی بلکه زنگ خطری برای وجدان فرهنگی یک جامعه است. کامران فانی، فهرست‌نویس، کتابشناس برجسته و عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پس از انتقال چندباره به سرای سالمندان، بار دیگر در بیمارستان سینا تهران بستری شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید؛ روایتی از فرهیختگی در اوج و تنهایی در فرود.