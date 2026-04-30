ایران برای عبور از محاصره دریایی آمریکا به دنبال منازعه بر سر بازگشایی تنگه هرمز به راه‌آهن و بنادر دریای خزر و راهروی حمل و نقل شمال-جنوب رو آورده است. اما آیا روسیه به عنوان خط نجات اقتصادی به کمک ایران خواهد آمد و این مسیر تجاری جدید انگیزه‌های بلندمدتی برای ایران ایجاد خواهد کرد. مهدی قدسی کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در وین در برنامه رادیویی ساعت ۱۴ رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.