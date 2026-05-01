اختلاف بر سر مذاکره با آمریکا، این بار فقط در مرز میان حکومت و منتقدانش نیست؛ به درون اردوگاه اصولگرایان رسیده و صف‌بندی‌های تازه‌ای را آشکار کرده است. در روزهایی که مجلس، حتی در میانه جنگ و آتش‌بس، جلسه علنی ندارد، بخشی از نمایندگان تندرو از تلویزیون حکومتی تا شبکه‌های اجتماعی و تجمعات خیابانی، علیه ادامه گفت‌وگوها موضع می‌گیرند؛ هم‌زمان، رسانه‌ها و چهره‌هایی از همان جریان، این مواضع را تفرقه‌افکنانه، پرهزینه و تهدیدی برای انسجام درونی حاکمیت می‌خوانند