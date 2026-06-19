خشخاش به جای برنج؛ هشدار درباره تغییر کشت در برخی شالیزارهای ایران

اظهارات مقام‌های رسمی در ایران حاکی از افزایش چشمگیر کشت خشخاش در برخی مزارع، غلیرغم ممنوعیت آن است. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأیید کرده که برخی کشاورزان به جای محصولات سنتی از جمله برنج به سمت کشت خشخاش آن هم در مقیاس «بالا» رفته‌اند. قوانین جمهوری اسلامی ایران به روشنی کاشت خشخاش را جرم تلقی کرده و با افزایش گزارش‌ها در این زمینه، قوه قضائیه حتی پیامک‌هایی در یادآوری این ممنوعیت به کشاورزان ارسال کرده است. جدا از ممنوعیت قانونی کشت خشخاش، شماری از مقامات و کارشناسان در مورد به خطر افتادن امنیت غذایی شهروندان با افزایش گرایش به کشت خشخاش به جای دیگر محصولات غذایی هشدار داده‌اند. منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بوم‌شناسی مقیم آلمان، در گفت‌وگو با رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.