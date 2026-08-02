مهدی نادری: نامه خانه سینما، مشروعیت دادن به پزشکیان است
هیئترئیسه خانۀ سینما در نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویهها و احضارها و تشکیل کمیتهای برای پیگیری و پاسخگویی شد. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده، آمده است که ادامه این رفتارها در شرایطی که مقامات کشور بر «وحدت ملی» تأکید دارند، میتواند به افزایش شکافهای اجتماعی منجر شود. خانه سینما از رئیسجمهور خواسته است در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی، برای توقف این روندها اقدام کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صبح یکشنبه در واکنش به این نامه، در مورد «صدور دستورات لازم برای پیگیریِ» این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داد. رادیو فردا در اینباره دیدگاه مهدی نادری، فیلمنامه نویس و کارگردان در ایران را جویا شده است.
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